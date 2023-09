Le vieron 'extraño paquete' a Clara Chía cuando lucía un Bikini y se burlaron de Piqué

Clara Chía vuelve a ser centro de burlas, sus críticos se rieron de una foto.

Clara Chía y Gerard Piqué siguen en el ojo de los paparazzi quienes no los dejan solos ni un momento. En esta ocasión, fueron captados disfrutando de un paseo en compañía de Monserrat, la madre del futbolista.

Bajo el sol y en un lujoso yate, vivieron momentos de esparcimiento y relajación. Sin embargo, como era de esperarse, fueron fotografiados en cada cosa que hicieron. Entre la galería de imágenes en las que se ven bastante contentos en medio de un lago disfrutando del clima, llamó la atención una en especial. Los internautas de manera jocosa hicieron "zoom" para salir de dudas.

A pesar de que al inicio fue reprochada y criticada por su look descuidado y para nada agraciado, la joven logró darle un giro a su imagen y mostrar una faceta casi desconocida por el mundo de la farándula. Como era habitual, Chía solía lucir cubierta y con ropa bastante suelta que no marcara su figura, sin embargo; en esta circunstancia no dejó casi nada a la imaginación, pues salió en un bikini verde, el cual generó polémica en redes.

Algunos usuarios de Facebook, halagaron con asombro el cuerpo de la mujer, mientras otros, se limitaban a las críticas.

Puede leer: Shakira la rompió en los premios MTV: increíble presentación dedicada a los latinos

Según sus 'haters' se le marca algo en su entrepierna, "Ajajja no puede ser que hice zoom y cuando entro a los comentarios me di cuenta que casi todos hicieron zoom", "Jajajaja yo haciendo zoom si se ve sospechoso", "Jajajajajajaja claramente fue lo primero que vi ", "Hasta pique se asustó", esos y muchos comentarios más se leyeron en la web.

A pesar de este tipo de opiniones, también hay comentarios favorables, donde los internautas enfatizan en la importancia de expresar respeto por el cuerpo de las demás personas y la libertad de lucir con naturalidad. Otros resaltaron que no desmerece nada a comparación de la colombiana, "Una mujer normal sin cirugía y sin filtro. No debemos criticar cuerpo ajeno y más cuando sabemos que algunas mujeres para sentirse bien o tener autoestima alta, pasan por un quirófano", "Pues, a mi me párese hermosa y que bueno que sigan juntos para que los demás sigan sufriendo".

MÁS NOTICIAS

Alina Lozano explotó contra las críticas por su físico: “quítese la oscuridad de la entrepierna”

Aparece la exnovia de Cristian, el hombre casado con muñeca de trapo: protagonizaron programa de TV

"Se le subió la fama" Grosero gesto de Karol G hizo que más de un fan se molestara