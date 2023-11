Abuela quería un estiramiento de piel y resultó con el cuerpo de una quinceañera: ¿qué pasó?

La mujer viajó desde Estados Unidos a México con la intención de mejorar el aspecto de su rostro y terminó con dos cirugías, que no están relacionadas para nada con su petición.

Kimberly McCormick, de 65 años, ahorró dinero y decidió someterse a una cirugía estética de estiramiento de piel luego de perder mucho peso. Su intención era rejuvenecer su cara y retirar el exceso de piel; sin embargo, todo le salió completamente mal.

La mujer le contó al canal FOX 13 que su aspiración era hacerse la cirugía en México ya que resultaba más económica, lo que no sabía era que acudir a dicha clínica sería su peor equivocación. Relató que no solamente se despertó con un par de senos muy grandes, sino que también le habían intervenido los glúteos. "Entré en el quirófano a las cuatro de la tarde y no salí hasta la una y media de la madrugada". Más que el disgusto y el asombro por lo ocurrido, la mujer empezó a sentirse mal físicamente tras las modificaciones, lo cual generó preocupación.

Lo peor vino después, cuando alegó por la inaceptable negligencia de la que fue víctima, se enteró de que para deshacer el daño tendría que invertir casi el doble de lo que tenía destinado para su estiramiento. Por lo que entró en pánico y se propuso la tarea de dar a conocer su experiencia.

Otro detalle que han revelado los medios internacionales es que, al parecer, los médicos responsables extorsionaron a la hija de la afectada para que no interviniera más en el caso, por lo que esto agravaría aún más la situación.

Según El Comercio, el coordinador de la clínica afirmó que en algún momento la paciente había expresado su deseo de realizar esos cambios en su cuerpo. Sin embargo, McCormick rechazó categóricamente esta afirmación, asegurando que nunca habría solicitado dichos procedimientos.

Por el momento no se sabe si la mujer interpuso una demanda o prefirió dejar el problema de ese tamaño.