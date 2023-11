Vendedora llamó 'mi amor' a un cliente que iba con su esposa y ésta le destrozó el local

La mujer estalló en celos luego que la tendera se refiriera con esa palabra hacia su esposo.

El curioso caso tuvo lugar recientemente en Brasil. La historia se desarrolló al interior de una panadería a la cual acudió la pareja para realizar unas compras.

La vendedora no se imaginó que tratar de esa manera al hombre iba a acarrearle tantos problemas en su local, pues, tras decirle "mi amor" al ciudadano, la mujer explotó en un ataque de ira y empezó a golpear todo lo que se le atravesara.

Muy enojada y casi temblando le gritaba insultos a la despachadora por su 'abuso de confianza'. En el mismo momento, el involucrado intentaba calmarla, pero ella con fuerza seguía desquitándose con los productos de la tienda ocasionando todo un desastre.



Como era de esperarse, el bochornoso espectáculo llamó la atención de los demás clientes quienes no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para captar el momento.

Tras esto, el clip se viralizó rápidamente en redes sociales, en especial en X, en donde los internautas se tomaron la libertad de opinar respecto a la situación, "Yo haría lo mismo, que respete, tienen que aprender a no decirle amor a todo el mundo", "Tan exagerada, no era para tanto", "Totalmente desquiciada", estos son algunos de los comentarios en español que se leen en la web.

