¿Mucho descaro? Habló el hombre que le fue infiel a la novia con el suegro: lo agarró de mozo

La joven descubrió imágenes donde sostenían relaciones: el joven se defiende.

La historia de Camila Olivera, una mujer de 25 años en Brasil, ha conmocionado las redes sociales tras descubrir que su novio, Juninho Virgilio, mantenía una relación clandestina con su propio padre, Edielson Oliveira.

El escándalo tomó un giro inesperado cuando la joven encontró imágenes comprometedoras en el celular de su padre, revelando una traición que ha dejado a muchos incrédulos.

Lea también: “No sabe cocinar”: a Paola Jara tampoco le funcionó el sudado de pescado y recibe críticas

El descubrimiento doloroso

Camila Olivera se enfrentó a una situación devastadora al descubrir las imágenes que evidenciaban la relación ilícita entre su novio y su propio padre. Las fotografías y mensajes encontrados en el dispositivo de Edielson Oliveira revelaron una traición que ha generado indignación y consternación en la comunidad.

🧵 Hilo del caso de la mujer que descubrió que su esposo y su padre son amantes.



Ocurrió en la ciudad brasilera de Araraquara, una mujer descubrió en el celular de su padre, chats e imágenes sobre la relación amorosa de su progenitor con su marido. #Brasil #Araraquara #Padre pic.twitter.com/vyOg7f8whR — 🅺🅻🅴🅸🆅🅴🆁 (@KleiverArcaya) November 24, 2023

Ante la viralización del escándalo, Juninho Virgilio decidió salir al paso de las críticas a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, el novio comentó: "Esa desgracia me está amenazando". En Facebook, afirmó que el padre de su novia lo estaba chantajeando. "Él me está amenazando, me está chantajeando, es un pedazo de basura", expresó.

El joven novio admitió su error, pero alegó que se vio obligado a mantener relaciones con su suegro debido a amenazas y necesidades. "Para aquellos que creen que soy el culpable, deben saber que ese imbécil me amenazó porque estaba en necesidad. Ustedes tienden a estar del lado equivocado, cometí un error, lo admito. Pero fue porque no tenía otra opción", señaló.

Lea también: “Tiene su raye en la cabeza”: Jessica Cediel se grabó de rodillas alabando a Dios y desata polémica

El chantaje y la intervención legal

Según Juninho Virgilio, lo habrían forzado a tener relaciones con el padre de su novia y ahora ha puesto todo en manos de abogados para afrontar la situación.

La historia ha desencadenado una serie de reacciones en las redes sociales, donde la comunidad se divide entre quienes condenan la traición y aquellos que consideran la posibilidad de un chantaje por parte del suegro.