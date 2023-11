(Vídeo) Limpiavidrios sorprende al cobrar con datáfono: se moderniza el 'rebusque’

El vídeo cuenta con más de 6 mil me gusta.

El desempleo ha obligado a cientos de personas salir a las calles a ‘rebuscarse’ su diario vivir con diferentes actividades como venta de dulces, cuidar carros y limpiar vidrios en los semáforos, uno de los más conocidos en varias ciudades del país.

Vea acá: ¿Señal divina? Acta de matrimonio casi se quema en plena ceremonia: las miradas lo dijeron todo

Cabe decir que la mayoría de estos trabajos no tienen un precio fijo y es pagado a voluntad del cliente. Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto viral un vídeo de un hombre que cobra con datáfono, si el conductor no tiene efectivo para recompensarle.

El hecho, gracioso para algunos e irónico para otros, ha llamado la atención en la internet con la descripción "El futuro ya está aquí", haciendo referencia a la modernización del recaudo de las personas que prestan su servicio por los diferentes puntos de la ciudad.

En las imágenes captadas por uno de los pasajeros, se ve a uno de los limpiadores, vestido con sudadera, gorra y con sus elementos de trabajo. El hombre estira el brazo esperando alguna propina y es allí cuando introduce el datáfono.

La situación sorpresa sucedió en una calle de Chile y sus habitantes se preguntan dónde habría adquirido tal dispositivo, ya que se conoce que, en ese trabajo, se recolecta monedas y billetes de baja denominación.

Puede ver: Calculadora en mano, mujer explica que es más barato comer corrientazo que cocinar para dos

Estos son algunos de los comentarios escritos en el clip que se compartió a través de la red social ‘X’ (antes Twitter):

"Qué peligro, de dónde habrá sacado el datáfono"; "Más será la comisión del banco que lo ganado jajaja"; "Tarjeta clonada en 3,2,1"; "Cómo pedir dinero de forma profesional y cortés"; "¿Y no tendrán problemas con hacienda los dueños de ese aparato? Me huele a clonación de tarjetas"; "La tecnología nos ha alcanzado a todos"; "Coloca su clave ahí y en 30 minutos queda sin plata en el banco"; Eso es en Chile y si pasó, pero estoy casi segura que ya no lo hacen porque no le sale a cuenta. Tienen que pagar impuesto por usarla”.

Vea aquí el vídeo: