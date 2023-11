"¡Jefe adópteme!" Se llevó a todos sus empleados de vacaciones con todo pago y hasta a sus familias

El hombre se ganó la admiración de muchas personas por su acto.

Como un acto de agradecimiento por el constante empeño de sus empleados por hacer crecer la compañía, reconociendo el esfuerzo diario de su equipo y expresando su compromiso con sus colaboradores, el empresario decidió premiarlos de la mejor manera que se le ocurrió.

Los empleados de un restaurante se vieron sorprendidos y llenos de felicidad por un gesto admirable. Salvador Rangel, dueño de "Sabor a mi", Antojitos Mexicanos, optó por obsequiarles unas vacaciones junto a sus familias, llevándolos al puerto de Veracruz y al encantador pueblo mágico de Orizaba, dos lugares turísticos muy destacados de dicho país.

Sin escatimar en gastos, el hombre les regaló unos días maravillosos de diversión y relajación a sus colaboradores, quienes cuidan meticulosamente cada detalle de la empresa y le cuidan su progreso día a día.

Puede leer: Pillan a hombre tocando a su suegra, mientras abraza a su novia en un concierto

"Cuando decidimos emprender, no lo hice por mí, lo hice por mi familia, y ella fue creciendo", escribió Salvador en una publicación donde comparte un cálido momento junto a los trabajadores.

Según medios internacionales, no es primera vez que el hombre realiza un gesto de este tipo; al parecer, lleva cinco años premiando a sus empleados por su arduo trabajo para sacar adelante el restaurante. Por lo que, sus empleados trabajan con gusto y cariño con un gran sentido de pertenencia, pues, más allá de ser un espacio laboral, se presta para conformar 'una familia' en pro del crecimiento económico de "Sabor a mí".

Además: ¿Señal divina? Acta de matrimonio casi se quema en plena ceremonia: las miradas lo dijeron todo

Por su parte, los internautas no dudaron en realizar comentarios al respecto, en donde felicitan al jefe por ser más que un guía, una persona sensible y considerada. "No es común ver que un jefe trate así a sus trabajadores, por lo general no le importa más que su negocio y nada más, bien por este equipo de trabajo", "Se debe sentir muy agradable un trabajo así, en donde todos se sientan cómodos y que el jefe agradezca el esfuerzo de quienes le hacen crecer la empresa", son algunas de las opiniones que se leen en la web.