La influencer australiana tuvo uno de los sustos más grandes de su vida tras sentir un golpe en el ojo.

Los internautas, usuarios de las diferentes redes sociales, se han vuelto testigos de un video protagonizado por Sarah Jade, una influencer australiana, que ha logrado captar la atención y volverse viral por una situación un tanto inusual de la que fue protagonista. El hecho se desarrolló mientras la mujer compartía su día a día por las calles de Australia mientras grababa todo lo que sucedía a través de su teléfono celular.

En medio de la filmación de su historia, un pájaro se acercó velozmente y la atacó de una manera certera que casi resulta en una lesión en uno de los ojos de Sarah. El impactante video muestra cómo el ave introduce su pico completamente en el ojo de la influencer generando así la impresión de que le reventó el globo ocular.

Los usuarios de internet quedaron sorprendidos e impresionados tras ver en cámara lenta el ataque; sin embargo, afortunadamente, la situación no tuvo consecuencias graves y se limitó a un simple susto. A pesar del miedo experimentado en el momento, la creadora de contenido inicialmente percibió el impacto como un simple golpe en la cara. Sin embargo, al revisar detenidamente el cip, se dio cuenta de la gravedad del encuentro.

"No me di cuenta de que el pico ingresó completamente en mi ojo. Pensé que solo me golpeó en el costado de la cara hasta que revisé el video, y estoy traumatizada; literalmente, me siento mal", compartió a través de su cuenta de TikTok, identificada como @jadesarah99.