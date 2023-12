Mujer mostró cómo comerse un tamal de forma elegante, con etiqueta, y genera polémica

¿Se comería así un tamal? Sería la forma ‘elegante y correcta’.

En medio de las festividades decembrinas, la reconocida educadora de etiqueta y glamour, Carmina Villegas, causó revuelo en las redes sociales al compartir un peculiar tutorial sobre cómo degustar un tamal de manera elegante, convirtiendo este tradicional manjar colombiano en un plato con toque 'gourmet'.

Villegas, conocida por sus lecciones de etiqueta social, aplicó sus principios al momento de disfrutar el tamal, un plato que forma parte de la tradición gastronómica durante la temporada navideña en Colombia.

"Con la ayuda de los cubiertos, separas suavemente las hojas manteniendo el calor con el que viene el mismo", explicó la educadora mientras demostraba la técnica para abrir el tamal.

Polémica en redes: a muchos no les gustó

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y los comentarios variaron entre la sorpresa y la incredulidad. Algunos internautas expresaron que nunca habían considerado la posibilidad de comer un tamal de esa manera, mientras otros manifestaron su angustia al observar el proceso de abrir las hojas con cubiertos, señalando que parecía una tarea complicada.

Las redes sociales se llenaron de comentarios divertidos y sarcásticos. "He comido de manera errónea el tamal", "Perdón, pero me dio angustia y ansiedad ver cómo se demoraba tanto abriendo las hojas", "Media hora destapando el tamal con los cubiertos, y aclara que 'la hoja no se come'", fueron algunas de las reacciones.

Doña Carmiña es muy elegante, pero creo que más del 90% de los colombianos comemos el tamal de manera más popular 🤣🤣 pic.twitter.com/t5vLXwjYes — Claudia Delgado Aguacia (@CDAforense) December 7, 2023

A pesar de las opiniones diversas, Carmina Villegas logró captar la atención de los usuarios y generó una conversación en torno a las diferentes formas de disfrutar y presentar los platos tradicionales, incluso durante las festividades.