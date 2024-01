Madre angustiada se puso como escudo de su hijo señalado de ser ladrón: lo querían linchar

El acto de la mujer despertó un debate en redes sociales

El medio de comunicación Laboyanos.com dieron a conocer una sentida noticia. Un joven fue salvado por su propia madre de ser linchado por toda una comunidad tras ser señalado de querer apropiarse de una moto. Según la denuncia, este joven supuestamente fue sorprendido robándole a una mujer su motocicleta cuando llegaba a su casa ubicada en el barrio Los Rosales.

De acuerdo a lo manifestado, algunos vecinos que vieron el hecho emprendieron una persecución para detener al supuesto ladrón, logrando recuperar el vehículo sobre la calle 7 con carrera 3 centro de este municipio.

Según se conoció, ciudadanos indignados con el hurt0 tratar0n de hacer "justicia a mano propia" con el joven, pero al parecer, la progenitora del señalado llegó al sitio y evitó que lo golpearan.

"La mamá que trabaja en ese sector evitó que lo golpearan y que la policía lo capturara porque se lo llevó en un taxi": Dice el reporte.

"Es una situación compleja, un joven toma el mal camino actúa de forma incorrecta pero madre es madre y así sepa que no es correcto lo que hace aunque sufra y no comparta esa clase de hechos no va a permitir que lastimen un hijo", "En mi opinión yo no permitiría, que lo maltraten, pero si dejaría que las autridades se lo llevarán Para que pague por lo que hizo", "Así se forma un delincuente", "Que tristeza ver cómo estás personas juzgan a la madre sin pensar que uno también tiene familia y ante una situación de esas por muy malo que sea el hijo ,va a permitir que lo maltraten frente a ella", son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.