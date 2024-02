Madre ‘influencer’ tiene 11 hijos de padres diferentes: confesó que quiere más

La joven dijo que su meta es tener 30 hijos, ¿por qué?

Phi, una residente de Memphis, captó la atención al compartir su relato único en TikTok. Reveló que es madre de 11 hijos, cada uno de ellos con un padre diferente, desafiando las convenciones sociales. Sin embargo, su historia no termina ahí, ya que Phi tiene la audaz meta de expandir su familia hasta alcanzar la impresionante cifra de 30 descendientes.

Vea acá: A media hora de casarse, mujer se acuesta con el tío de su novio: así fueron descubiertos

Phi da a conocer sus relatos de vida mediante graciosos videos en su cuenta @phieudoraa, allí responde con gracia, las constantes preguntas sobre los padres de sus hijos.

“A veces publico anuncios en Marketplace, o si veo una valla publicitaria desocupada, coloco un anuncio allí. Nada fuera de lo común”, dijo.



Puede ver: Piden cárcel para actor de ‘El juego del calamar’ por acoso sexual: ¿un beso en la mejilla?



Cuando se le cuestiona sobre su elección de tener hijos con ocho hombres diferentes, Phi responde con perspicacia: "Déjenme explicarles. Si tienes uno y le restas uno, te quedas con cero. Pero si tienes ocho y le restas tres, todavía tienes cinco. Si solo tengo un padre y él me abandona o fallece, mis hijos podrían quedarse sin ese apoyo. Pero con ocho padres, incluso si tres desaparecen o me abandonan, aún tengo cinco apoyos para mis hijos".



"Lo fundamental es que todos los niños estén felices y bien atendidos. Después de eso, no es asunto de nadie más", comentó un usuario en uno de sus videos, reconociendo la singularidad de la experiencia de Phi en su viaje hacia la maternidad.