"Gracias por la preocupación" Feminicida de Michelle dijo que no ha recibido una golpiza en la cárcel

La información de que el hombre había sido brutalmente golpeado en la cárcel, resultó ser falsa.

Lo que sería una noche mágica de velitas se convirtió en una tragedia para una familia de Cali. El pasado 7 de diciembre del 2023, Michelle Dayana González, de 15 años, salió de su casa a realizar un mandado, pero no regresó, siendo hallada sin vida y desmembrada, horas más tarde en un taller de motos.

La noticia que consternó al país mantuvo en vilo a los medios de comunicación y a los colombianos en general. Pues el hombre que había acabado con la vida de la jovencita de tan atroz manera, estaba prófugo de la justicia.

Tan solo unos días después, el lunes 11 de diciembre, uniformados capturaron a Harold Andrés Echeverri en Villavicencio, mientras se trasladaba en una motocicleta robada. Cubría su cara con un tapabocas y usaba ropa vieja. Gracias a una llamada y a que una vecina lo reconoció, la Policía dio con su ubicación.

Ahora, que se encuentra recluído en la cárcel de Cómbita, se hizo viral la noticia de una supuesta golpiza que habría recibido por parte de otros reclusos. Tal versión, según Publímetro, habría sido sugerida por la Defensoría del Pueblo.

Momentos más tarde, el mismo Echeverry expresó ante las cámaras al parecer de la revista Semana, que no ha sido víctima de ninguna golpiza y que por el contrario, se encuentra muy bien. “Me encuentro muy bien, me encuentro bien de salud. Físicamente, muy bien, gracias a Dios. No he sido lesionado o golpeado en mi integridad física. Han sido muy buenos los guardianes del Inpec. La guardia me ha atendido muy bien”.

En la misma grabación aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento especial, “Quiero mandar un saludo al teniente coronel. El mayor Ospina ha sido una persona que ha estado al tanto de mi salud y de las cosas que he necesitado, ha estado velando por mi seguridad, no ha habido nada de lo que dicen en las noticias”.

Ante esto, la comunidad caleña y los internautas han reaccionado de diferentes maneras. Algunos se cuestionan de la seriedad de la persona que dio la información equivocada y otros, lamentan que no haya sido una realidad. Pues, cabe recordar que este sujeto por poco es linchado.