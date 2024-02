Influencer estrella el carro de su madre y pide ayuda en redes, "me voy a quedar sin herencia"

Entre lágrimas, la jovencita le contó la verdad a sus seguidores mediante un vídeo.

Jana Quiles, una influencer juvenil, se volvió viral en las redes sociales después de compartir un video en el que llora por haber rayado el vehículo de su madre. Lo impactante no es solo el incidente en sí, sino también el hecho de que no es la primera vez que algo así sucede. Ahora queda en incertidumbre cuál será la reacción de su madre al enterarse.

Al parecer para muchos conductores, el estacionarse a veces es un poco complejo, ya que para esto se necesita tener una buena precisión y un buen control del vehículo, pues cualquier error que se cometa puede causar daños bien sea al mismo carro o a terceros.

En el video, en formato de "storytime", la joven sale explicando que ocurrió mientras intentaba maniobrar su automóvil para estacionarse en un espacio estrecho.

La creadora de contenido confesó que le mintió a su mamá y que no sabía cómo había aparecido un rayón en el carro. Aún así, intentó arreglar el daño con un marcador y agua.



“Le he rayado el coche a mi madre con una columna porque no sé aparcar y no es la primera vez. Es la segunda vez que me pasa. La primera vez me perdonó por ser principiante, pero ya la segunda... Puedo decir que no he sido yo, pero es que he sido yo. Intento hacerlo bien, pero es que siempre hay una columna que me impide hacerlo”, contó.

Es decir, no es la primera vez que le pasa y llorando dijo, “De verdad que yo lo he hecho sin querer. Es que me va a pillar, me voy a quedar sin herencia”. Aún así, decidió enfrentar las consecuencias y revelarle la verdad a su madre.