"Los huevos más caros de la vida", pareja reveló todo lo que pagó por un desayuno en El Dorado

Los viajeros mostraron la factura de pago en vídeo.

En un reciente video publicado en la plataforma TikTok, una pareja de Antioquia experimentó una desagradable sorpresa en el Aeropuerto El Dorado después de pagar una cantidad considerada "absurda" por un desayuno con huevo.

Acompañado del comentario "Los huevos más caros de la vida", se muestra en la pantalla a una joven lamentándose por la cuenta que acaba de pagar en uno de los restaurantes de la terminal

En la publicación, que rápidamente se volvió viral, mostró el recibo o factura de pago, en el que se registra un solo producto: "Desayuno", por un total de 157.000 pesos colombianos, que al tipo de cambio de febrero de 2024 equivale a 40 dólares americanos y 36,92 euros. Una cifra exorbitante, considerando que restaurantes de cadena ofrecen desayunos con huevo desde los 19.900 pesos o cinco dólares / 4,58 euros, hasta los 30.000 pesos o 7,62 dólares / 7 euros.

Los comentarios desfavorables hacia la pareja y el Aeropuerto El Dorado no tardaron en aparecer, muchos de los cuales señalan que: “¿Todavía hay gente que come en El Dorado? Una botella vale 30.000 pesos, nahhh”; “Aunque fuera millonario, no pagaría eso ¡Es un delito!”; “Practicando el deporte nacional en forma: el hurto”; “Teniendo en cuenta que es una terminal aérea, de las más importantes de Latinoamérica y con lo dolarificado que está todo, 160 mil (40 dólares) no me parece caro”, “Una vez iba a comprar una cajita de jugo y costaba 10k. Lo que entendí fue que pasando ya todo está dolarizado”.

No es la primera vez que se quejan de los precios en El Dorado

Un incidente parecido atrajo la atención en abril de 2023, generando controversia en torno al Aeropuerto El Dorado debido a los precios exorbitantes registrados en uno de sus establecimientos comerciales. La denuncia fue realizada por el destacado abogado Rodrigo Parada Rueda, desencadenando una acalorada discusión en las redes sociales al exponer el elevado costo de una compra realizada en el establecimiento Xue Café.