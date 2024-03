Asquerosa situación quedó captada en imágenes.

Un video viralizado en redes sociales, en especial por las del medio Publímetro, ha desatado la indignación de los internautas al mostrar a un hombre bañándose completamente desnudo dentro de uno de los tanques de agua potable de un restaurante de comida rápida, aparentemente ubicado en Envigado.

Las impactantes imágenes, presuntamente captadas desde un edificio cercano, muestran al individuo sumergiéndose en el tanque central del establecimiento comercial, ubicado en el techo, para realizar su aseo personal.

A pesar de la rápida acción del hombre para salir del tanque, permanece por unos segundos en el borde antes de completar su salida del agua.

El incidente, que según reportes ocurrió en un local de la reconocida cadena Burger King en Envigado, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Usuarios expresaron su asombro y disgusto, sugiriendo posibles consecuencias sanitarias para la salud de los clientes.

Los usuarios de internet se pronunciaron ante los hechos diciendo que: “bañándose y meándose parece... una joya el “King” de kings... debe ser el ingrediente secreto de las “burguer”... gas...”, “Menos mal no me gustan mucho las hamburguesas jajajajaja”, “¿cómo llegó hasta allá?”, “Los medellinenses están bien loquillos últimamente jajaja”, “Descubrieron el secreto del sabor!”, “Y ese último movimiento no parece que hubiera hecho del 2″ y “Y nos critican a quienes amamos las hamburguesas de calle”.

Hasta el momento, el restaurante en cuestión no ha emitido ningún comunicado al respecto, dejando en incertidumbre si tenían conocimiento de la situación y si han implementado medidas sanitarias adecuadas.