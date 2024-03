Mujer hace una muñeca réplica de una niña de 2 años: se inspiró en su hija y desata pánico

¿Cómo ve usted los muñecos?

Una mujer argentina, inspirada por su hija de 2 años, decidió iniciar un negocio creando muñecas que son réplicas exactas de personas reales. Sin embargo, estas creaciones han generado controversia, ya que muchos afirman que poseen una extraña aura que los hace parecer embrujados.

Hubo pánico entre muchos usuarios de redes sociales, puesto se cuestiona la motivación detrás de la creación de estos muñecos que han desencadenado una gran controversia, especialmente por el posible uso de los Bebés Reborn.

Conocida como Nani Reborn, esta mujer comparte en vídeo varias de sus creaciones, suscitando preguntas sobre si se trata realmente de bebés sin vida. La fabricante de muñecos, especializada en los llamados "bebés reborn", ha generado horror entre los usuarios al exhibir una réplica casi idéntica de su hija cuando esta apenas tenía dos años.



Dedicó varios videos para aclarar que su hija no falleció y que la idea de crear una muñeca idéntica a ella fue simplemente para conservar el recuerdo de cómo lucía a esa edad. "Mi hija no ha fallecido, simplemente ha crecido. Hice esta muñeca para recordarla cuando era pequeña, a los 2 años. No estoy loca, simplemente soy una madre que adora a sus hijos", explicó.

El impacto generado ha llevado a muchos a señalar que los muñecos parecen estar poseídos, e incluso le han sugerido a la artista que busque ayuda profesional.