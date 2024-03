¡De no creer! Llegó a la clínica por una gripa, pero terminó sin brazos y sin piernas

La historia de Sherri Moody, una maestra de 51 años en Estados Unidos, es impactante y se ha vuelto viral en redes sociales.

Moody, en abril pasado empezó a experimentar malestar en la garganta, lo que inicialmente atribuyó a una simple gripa.

Aunque no le prestó mucha atención, terminó siendo una infección que rápidamente se transformó en una lucha contra una enfermedad más delicada.

Los síntomas comenzaron a aparecer. Sufría de vómito, fiebre alta y dificultad para respirar, por lo que tuvo que buscar ayuda médica urgente.

Su diagnóstico fue devastador: neumonía doble causada por la bacteria Streptococcus, la cual es conocida por provocar infecciones de garganta que pueden evolucionar hacia neumonías. Streptococcus es un género de bacterias grampositivas que se caracterizan por su forma esférica y su tendencia a agruparse en cadenas. Luego de varios días en una clínica en Texas tuvo que ser inducida a un coma por la gravedad de los síntomas.

Esa situación llevó a que sus piernas y manos empezaran a cambiar de color hasta volverse negras, por lo que en junio de 2023 tuvo que ser amputada.

“Soy muy fuerte mentalmente. Simplemente elijo ser feliz, eso no quiere decir que de vez en cuando no tenga una crisis y llore un poco. Pero no dejo que dure mucho”, comentó la mujer.