El equipo de investigadores de la Universidad de Queensland en Australia hizo el descubrimiento de una serpiente con unas dimensiones de 6,3 metros de largo y alrededor de 200 kilos de peso.

El científico Bryan Fry y el profesor holandés Freek J. Vonk se encontraron con la anaconda mientras exploraban la profundidad de la selva ecuatorial para un documental 'Pole to Pole with Will Smith' de 'National Geographic'.

Según los expertos, este tipo de anaconda verde sería una nueva especie de las cuatro ya documentadas, y ha sido bautizada como Eunectes akiyama, siendo la Eunectes murinus la única de la que se tenía conocimiento en estado salvaje.

La diferencia, aunque no es visual, ya que ambas especies tienen características comunes, radica en la genética, que las separa en un 5,5%, una diferencia importante si tenemos en cuenta que la diferencia genética entre humanos y chimpancés ronda el 2%.

Esta nueva especie tendría su hábitat en el corazón de la selva, entre los países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Trinidad y la Guyana Francesa, por lo que fue apodada 'anaconda verde del norte'.

Lo más impresionante es compartir el hallazgo a nivel global, ya que las imágenes se volvieron virales debido a su sorprendente tamaño y a la tenacidad de los investigadores para llevar a cabo su expedición frente a esta enorme serpiente."

Insane! 😲 Scientists have discovered a new species of snake, and it may be the biggest in the world pic.twitter.com/DEFIOWmviO