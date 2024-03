Tras un video difundido hoy en redes sociales en el que se ve a un hombre bañándose ene un tanque de agua del local de Burger King en Envigado, sur del Valle de Aburrá, la empresa anunció algunas medidas y dio algunas claridades al respecto.

“Aclaramos que el tanque que se observa en el video es un tanque de reserva que se emplea en casos de una ausencia del servicio, situación que no se ha presentado hace meses. Este tanque no hace parte de ningún proceso de preparación de alimentos, de manipulación de utensilios o de limpieza de las instalaciones”, enfatizó la compañía en un comunicado.

Igualmente, se comunicó que tras conocer el hecho y “teniendo en cuenta que lo más importante para Burger King es el bienestar y tranquilidad de los clientes”, inmediatamente se tomó la decisión de cerrar temporalmente el local de comidas.

“Contratamos una empresa especializada en sanitización y tratamiento del agua y cambiaremos, no solo el tanque manipulado, sino los 3 tanques del restaurante de Envigado”, se lee en el texto.

Adicionalmente, se procederá a hacer un cerramiento al acceso de los tanques para evitar el indebido uso de los mismos o el acceso de personas no autorizadas.

“Nuestra clientela puede estar tranquila de que este hecho aislado, que lamentamos profundamente, no afecta en ninguna medida la calidad de nuestros productos, ya que no utilizamos el agua de dicho tanque para el funcionamiento del establecimiento”, se enfatizó en el comunicado, aunque no se precisó cuándo ocurrió el hecho ni por cuánto tiempo estará cerrado el local.

“Somos una corporación global que emplea los más altos estándares de operación y cuya preocupación primordial siempre ha sido, es y será el bienestar de nuestros clientes”, concluye la nota.

Burger King no detalla si tiene identificado al hombre que utilizó como bañera el tanque o si acudirá a las autoridades para que lo busque y lo procese en el caso de haber cometido alguna infracción.

Por el momento tampoco hay pronunciamiento de las autoridades sanitarias de Envigado o el departamento de Antioquia.