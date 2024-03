En un impactante incidente que ha capturado la atención internacional, una joven anfitriona en Rusia ha sido acusada de arrojar agua hirviendo a uno de sus invitados durante una fiesta. El video del incidente, que duró apenas 22 segundos, se ha vuelto viral en las últimas horas, acumulando más de 75 millones de reproducciones en línea.

La mujer, identificada como Vika, de 21 años, fue captada en el video caminando con una olla de agua caliente antes de lanzarla hacia uno de los presentes, quien intentó huir pero terminó cayendo al suelo. Según informes de los medios locales, el motivo detrás de este acto extremo fue una broma que salió mal: otro asistente había lanzado una bomba de humo en la cocina mientras Vika preparaba trigo sarraceno.

La víctima, identificada como Danil, sufrió quemaduras como resultado del incidente, a pesar de no haber sido responsable de la broma inicial. En su primera visita a la fiesta de Vika, expresó su descontento por lo sucedido, pero ha decidido no presentar una denuncia ante la policía, argumentando que cree en un castigo divino para la agresora.

El video ha generado una gran controversia en las redes sociales, con comentarios que van desde la sorpresa hasta la condena de la acción de Vika. Mientras algunos sugieren que este tipo de bromas son comunes en Rusia, otros consideran el incidente como un comportamiento completamente inaceptable.

Las autoridades locales están investigando el incidente y se espera que tomen medidas apropiadas contra la joven agresora. Mientras tanto, el debate sobre el límite entre la diversión y el comportamiento peligroso continúa en línea y en la sociedad en general.

