Un hombre uruguayo identificado como Yona ha desatado un fuerte debate tras abandonar a su esposa y a sus dos hijas para emprender un viaje en solitario a Brasil, dejándolas al cuidado de su madre sin preocuparse por su bienestar.

La situación ha causado revuelo en Twitter, donde usuarios han expresado su indignación ante la actitud de Yona, quien ha compartido sus aventuras en parajes exóticos durante los últimos 45 días, mostrando una aparente falta de responsabilidad hacia su familia.

"Nuevo nivel de varón desbloqueado", ironizan muchos en la red social, criticando la actitud del hombre que ha dejado atrás a su esposa e hijas sin preocuparse por su situación actual.

En sus respuestas a los comentarios, Yona ha defendido su decisión argumentando que desea enseñarles a sus hijas la importancia de vivir experiencias únicas y distintas a las tradicionales, aunque reconoce no tener idea de cómo están viviendo actualmente.

Puede leer: La ibaguereña más criticada a nivel nacional: ¿sufrió mucho luego del escándalo en televisión?

"Si yo a los 26 años tuve un problema de salud y me di cuenta de que mis hijas tenían que esperar a cierta edad para viajar, dije, 'ok.' Pero quise caminar por ahí si es real lo que se dice y contarles lo que es la vida", expresó Yona, generando aún más críticas por su aparente falta de empatía.

Las respuestas del hombre ante la preocupación por el bienestar de sus hijas no han hecho más que avivar la polémica. "Y qué se yo, supongo que las madres, o las parejas, no tengo ni idea", respondió ante las preguntas sobre el cuidado de sus hijas durante su ausencia.

A pesar de sus intentos por justificar su accionar, Yona continúa enfrentando duras críticas en las redes sociales, donde muchos cuestionan su papel como padre y su falta de responsabilidad hacia su familia.

"No soy un padre ausente. A mi hija le enseñé a escribir, caminar. Quiero aclarar que no soy el padre hijo de p... que me están acusando", se defendió Yona, aunque sus explicaciones no parecen haber convencido a sus detractores.

La controversia persiste en las redes sociales, donde la discusión sobre las responsabilidades parentales y el privilegio de viajar sin preocupaciones continúa generando opiniones encontradas entre los usuarios.