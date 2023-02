“Facilitador de paz”, así fue nombrado el hijo de la “gata”, quien cumple una condena por el homicidio a un periodista

Un fuerte escándalo ha generado la supuesta salida de la cárcel de Jorge Luis Alfonso López, apodado el “Gatico”, hijo de la polémica empresaria del chance Enilse López, alias la “Gata”.

Todo se debe a que el gobierno nacional, en cabeza del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, presuntamente ordenó su liberación tras nombrarlo como “facilitador de paz” en diciembre pasado.

Alfonso cumple una condena de 29 años por los delitos de concierto para delinquir y por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins, en hechos sucedidos el 15 de abril de 2005 en el departamento de Bolívar.

Asimismo, la exparamilitar, Nevis Caballero, ha declarado que el hijo de la “gata” tenía nexos con los paramilitares y junto con ellos, planearon en aquella época el asesinato del periodista.

En la boleta de salida señala que, “se decreta la suspensión de la pena (…) hasta que desempeñe las labores como facilitador de paz”, lo que encendió las críticas al comisionado de paz y al gobierno nacional.

Qué dijo el gobierno

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció frente a las acusaciones y alega que el señor Jorge Luis Alfonso López, “es un facilitador de paz desde su lugar de reclusión y no un vocero de paz”.

Además, menciona que, "El alto comisionado de paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de capturas, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República".

"Mediante la resolución 075 de 2022, se autorizó al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado de paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los grupos armados organizados", dijo el ministro.

Afirma, también, que Alfonso, se encuentra recluido en la cárcel, comprobado por el mismo comisionado de paz, Danilo Rueda.

Las opiniones

Beto Coral reconocido analista político, menciona “Le pregunto públicamente al presidente @petrogustavo (dudo que me responda porque no soy medio tradicional y no lo insulto)

¿En qué contribuye a La Paz total, liberar a un temible asesino como Jorge Alfonso López, hijo de la gata? ¿Qué función cumpliría? ¿A qué grupo pertenece?”

También desde la orilla de la oposición, Ernesto Macias, expresidente del congreso, señala “'el hijo de la Gata’ sí fue designado “facilitador”, por el Comisionado de Paz. Y en su libertad no intervino la @FiscaliaCol. Pregunta: ¿por qué el @INPEC_Colombia, dependiente del Gobierno, lo dejó en libertad?”.

