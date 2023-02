"No ha sido fácil, me da tristeza", Diego Guaque habla de su quimioterapia

El periodista y presentador de Caracol ha ido mostrando su proceso con la quimioterapia, a la cual se sometió después de que se le descubriera un sarcoma en su estómago tras las vacaciones de final de año.

Diego Guaque, tuvo que ser operado el pasado mes de enero, donde lograron sacarle una parte del sarcoma, que ya le había afectado otros órganos de su cuerpo.

Por esta razón, el periodista debió someterse a un tratamiento de quimioterapia, el cual ha ido mostrando a través de sus redes sociales.

Narra que al segundo día de su primera quimio, “surgió un síntoma que no esperaba, me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás”

“El sarcoma siento clarísimo donde lo tengo porque (palpita) fuerte, lo estoy manejando con pastillas, sobre todo para poder dormir", agrega el periodista.

Con la voz entrecortada dice, “Me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro, son pruebas y hay que sacarla adelante con barraquera, nadie dijo que iba a ser fácil y aquí estoy para dar la pelea”.

