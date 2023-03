Rompe silencio la protagonista del polémico vídeo de 'Severo Sinvergüenza': ¿se pasó de la ‘raya’?

Habla la mujer del controversial vídeo de 'Severo Sinvergüenza', en la que se ve cómo el vendedor le lame una de sus partes íntimas.

Después de convertirse en noticia nacional un polémico establecimiento de la ciudad de Cali, llamado 'Severo Sinvergüenza', en el que venden postres eróticos y donde las clientes pagan por ser protagonistas de simulaciones sexuales, se empezaron a conocer las primeras consecuencias de los vídeos grabados en el lugar.

La Secretaría de Seguridad de dicha capital intervino la heladería y establecieron las condiciones para que este local siga funcionando, las cuales son:

No se puede permitir ingreso de menores de edad.

Deben polarizar el vidrio del restaurante para que desde afuera no se vea nada.

Prohibidos los golpes y cachetadas entre trabajadores y clientes.

Deben señalizar y controlar el comportamiento de todas las personas que los visite

Lo anterior, debido a la publicación de unas imágenes en las que se ve cómo el vendedor y modelo del negocio le riega salsa en los pechos de una cliente y los lame. Para muchos, con el vídeo se “pasaron de la raya”, poniendo en duda la seriedad del sitio.

A propósito del escándalo, Caracol Radio entrevistó a la mujer que figura en el clip, quien se identificó como 'Stefy' y dio detalles de este suceso.

En primer punto, se trataría de una grabación del año pasado y fue un acto consensuado entre las partes.

"La idea era, cada uno, hacerse publicidad", dijo, refiriéndose a que acordaron promocionar tanto a Severo Sinvergüenza, como la cuenta en Only Fans de la joven, a través de dicho vídeo.

Ante las críticas, la mujer dijo que, “No había penetración porque había unos leggins de por medio y solo era el tema de los senos con la leche condensada”, y en su defensa aseguró que nadie está allí, obligado.

Por otro lado, las autoridades locales le pusieron ‘la lupa’ al establecimiento para evitar más actos de ese estilo.

"Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, citado en El País.

