Duras amenazas a Andrea Guerrero tras criticar a Alejandro Montenegro: este le dijo de todo

La periodista tomó una decisión drástica luego de criticar al hincha que agredió a Cataño, y que este le respondiera “con irrespeto”.

Hace algunos días, el país entero estuvo hablando de Ibagué, pero no gracias a un episodio positivo, sino a la agresión del hincha Alejandro Montenegro contra el jugador de Millonarios y ex Tolima, Daniel Cataño.

Como es bien sabido, este joven saltó a la cancha, le pegó a Cataño quien le respondió también con un golpe.

Desde ahí, todo ha sido polémica: desde las sanciones para los implicados hasta para aquellos que resultaron inmersos sin querer, como la hinchada del Vinotinto y Oro y el Deportes Tolima.

En cuanto a Alejandro Montenegro, subió un video a sus redes bastante polémico, en el que se le veía llegar al Murillo Toro, con trago en mano, para tratar de ingresar a un partido, algo que enojó a muchos y fue visto como un acto de irrespeto.

Lea también: Alejandro Montenegro grabó un sarcástico video burlándose de Andrea Guerrero

Comenzó la pelea

Frente al video, la periodista Andrea Guerrero se manifestó, despertando en la periodista rechazo e indignación, y por eso, decidió expresar sus críticas por medio de un video. A lo largo del mismo muestra su ira en contra del aficionado tolimense porque según ella, Montenegro no está pagando consecuencias y se está burlando de toda la situación.

Bienvenidos al país donde NO PASA NADA… Ahora lo volvió chiste. Delincuente! https://t.co/hcCi5Uu51P — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) February 27, 2023

En cuestión de horas, el video del polémico joven llegó a ojos de la periodista quien decidió contestarle. Con palabras muy concretas, Guerrero lo regañó por ser un 'mal elemento'. Incluso, lo calificó de delincuente.

A raíz de este video, Montenegro saltó al ruedo de nuevo respondiéndole: Me encanta el periodismo de este país!!!! Tienen que nombrarme todos los días para aumentar vistas en sus videos y poder adquirir el dinero que tanto mencionan … Por lo menos deben tener la delicadeza de mirar la sanción, nadie me prohíbe estar en los alrededores del estadio y mucho menos portar la camiseta de mi equipo de fútbol 🤡🤡🤡".

Además, hizo un video al parecer imitándola de forma sarcástica:

Más tarde, se despachó de nuevo contra el periodismo: “Para el periodismo amarillista que solo está enfocado en sembrar rencor y dañar la imagen de una persona…..A muchos medios de comunicación de Ibagué que vendieron su imagen al mejor postor!", posteó en su red social.

Puede leer: Alejandro Montenegro se fue con toda contra la periodista Andrea Guerrero y le dijo de todo

Las amenazas

Finalmente, después de todo este “vaya y venga”, Andrea Guerrero informó en el programa ‘En la jugada’ de RCN Radio, que está siendo víctima de amenazas por parte de muchos seguidores que se tomaron a mal la crítica contra Montenegro: “El señor delincuente, desadaptado del Tolima, me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía… Quería aprovechar para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá”, dijo.

Además, dejó en claro que no piensa “volver”, aunque no especificó si al estadio, al Tolima o a Ibagué, por temor a represalias. “La decisión que tomé fue no entrar más en esto. ¿Sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de Pablo Armero y fue muy doloroso porque, además, tengo una hija. Ya está insoportable. Este señor [Alejandro Montenegro] solamente tiene que hablar con la Fiscalía, yo no voy a ser interlocutora de él, pero qué triste porque somos el reflejo de la sociedad”, indicó.

“No es contra la afición de Ibagué, no es contra el hincha del Tolima, es individual. Yo no tengo nada en contra. Evidentemente, yo no podré volver por allá”, finalizó la periodista.

Más noticias

Alejandro Montenegro intentó ingresar de nuevo al estadio, ¿lo dejaron? Iba con licor

¿Alejandro Montenegro se niega a pagar la multa por golpear a Cataño? Esto publicó en sus redes sociales

“Messi, te estamos esperando”, grave amenaza contra el futbolista: dispararon contra local familiar