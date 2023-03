Red al servicio del ‘Clan del Golfo’, pieza clave en fuga de ‘Matamba’

En marzo de 2022, Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, se fugó de la cárcel La Picota, de Bogotá, de donde salió con uniforme del Inpec y en un vehículo de esa misma entidad. Horas después fue trasladado hasta el Magdalena Medio, donde estuvo prófugo de la justicia por cerca de dos meses, hasta que murió en un operativo de la Policía.



En su escape participaron no solo funcionarios del Inpec, sino miembros de una red criminal que vincula a funcionarios públicos y al ‘Clan del Golfo’, la cual estaría relacionada con negocios del narcotráfico, oficinas de cobranza y otros delitos.

Entre sus miembros se encuentra Manuel Castañeda, el narcochofer capturado a inicios de diciembre de ese mismo año conduciendo una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que llevaba 150 kilos de cocaína, y quien decidió prender el ventilador y delatar a sus socios.

Se trata de Édgar Munévar Castillo, conocido como el ‘Caballista’, y el capitán de la Policía, Luis Duque Casas, alias ‘Capi’, quienes fueron capturados, imputados y la Fiscalía solicitó enviarlos a la cárcel esta semana, por estos hechos.

Coordinación, compañía y traslado

Édgar Munévar Castillo, quien sería la cabeza de esta red, según la Fiscalía, fue la persona encargada de gestionar todo lo relacionado con el transporte para que ‘Matamba’ fuera llevado de Bogotá al Magdalena Medio.

Por eso, la noche del 17 de marzo de 2022, y tras un acuerdo previo, llegó hasta la casa de Castañeda en el barrio Normandía en una camioneta BMW, en compañía de John Fredy Gallo, alias ‘Pájaro’, quien sería el enlace entre el ‘Clan del Golfo’ y esta red criminal, y la dejó estacionada allá.

“Yo le pregunté a Édgar por qué motivo no viajar en su BMW, él me dice que por razones de terreno hacia dónde vamos, por eso me había pedido una camioneta, a lo cual no me pareció ilógico. Posteriormente, se suben a mi vehículo Toyota Prado color gris y salimos del edifico, pero me pide que hagamos tiempo mientras llega un amigo, al cual toca recoger en otro punto”, dice el testimonio del narcochofer.

Por esta razón se dirigen a un establecimiento comercial ubicado en una bomba de gasolina cercana, donde compran algunos artículos para el viaje y salen, aproximadamente, a las 00:30 de la mañana del 18 de marzo. Es decir, minutos después de que ‘Matamba’ huyera de la cárcel la Picota.

“Édgar me dice que tomemos la avenida Boyacá al sur, que le dé suave hasta Yomasa. En el trayecto me dice que el sujeto que lo acompaña es un excombatiente y que nos dirigimos a recoger a un señor llamado alias ‘Matamba’, que se está fugando de la cárcel la Picota, entonces que por favor apagara mi celular y que ya no podía arrepentirme”, continua el testimonio.

Tras unos minutos de recorrido llegaron hasta inmediaciones del botadero de Doña Juana, donde los esperaba el vehículo en el que se había fugado el fallecido capo.

“Se baja un sujeto moreno que vestía sudadera y tenía en su mano una pistola con silenciador y se monta a mi camioneta con nosotros. Lo primero que hace es decir a ‘Pájaro’, ‘Gracias patrón le debo esta vida y la otra, ya el dinero lo cuadramos’, y le da un beso y al señor Édgar le da las gracias y a mí me saluda chocando los puños”.

El viaje

Luego de recogerlo, según el testimonio de Castañeda, salieron por la calle 80, lugar en donde ‘Matamba’ y ‘Pájaro’ se cambiaron de vehículo a una Nissan Frontier gris de platón que había sido enviada presuntamente por el capitán de la Policía, Luis Duque Casas, alias ‘Capi’, para que pudiera escapar y evadir los controles de las autoridades en carretera.

“Édgar me dice que me orille detrás de la Frontier. En ese momento, ‘Pájaro’ le dice a Édgar que por qué no vino el capitán. Édgar dijo que no pudo venir, pero que igual él ya había organizado todo y estaba pendiente del mierdero que iba a ocurrir y envió a uno de los pupilos de él (…) Luego Édgar me dice que ya están los dos carros y que vamos para el Magdalena Medio y que tenemos que darle rápido, porque a las 6:00 de la mañana de ese 18 de marzo ya se van a dar cuenta de la fuga de ‘Matamba’”, continúa la declaración.

El trayecto continuó hasta Doradal, Antioquia, donde ‘Matamba’ volvió a cambiarse de vehículo, según Castañeda, a una camioneta que presuntamente le entregó otro funcionario de la UNP que lo estaba esperando, con otros más.

“Cuando llegamos a ese punto que estoy diciendo, habían dos camionetas parqueadas, una TXL blanca y una O Max blanca, había como unos cuatro o cinco sujetos, al parecer escoltas de la UNP, porque estaban bien atalajados con pistola, porta proveedores y placas de la UNP en el cuello. De la camioneta Frontier se bajan ‘Pájaro’ y ‘Matamba’ y se suben solos a la TXL blanca, porque uno de los escoltas le entrega las llaves a ‘Pájaro’ para que maneje y los escoltas se suben a la D-Max”, sigue Castañeda.

El recorrido termina pasadas las 4:30 de la mañana en una finca a la que accedieron por una carretera destapada, en la que 50 sujetos armados los estaban esperando.

“Cuando nos bajamos de los carros, se saludan todos y alias ‘Pájaro’ da órdenes a dos personas que parecen encargados de la finca, que saquen los encargos, entonces uno de los viejitos sale con unas lonas y los manes sacan todo eso en unas mesas rimax donde estaba sentado Matamba, y eran puros fusiles Ak-47, escopetas y pistolas”.

Por este viaje, según contó Castañeda, recibió cuatro millones de pesos.

Manuel Castañeda

A inicios de diciembre de 2022, las autoridades detuvieron una camioneta que contenía 150 kilos de cocaína, la cual era conducida por Manuel Antonio Castañeda.

“Las autoridades han capturado una camioneta en Caloto, Cauca, con 150 kilos de cocaína en su interior. El vehículo corresponde a un esquema de protección de Ronald Rodríguez Rozo, quién fuera subdirector de protección de la UNP”, informó la entidad.

Este mismo conductor confesó que él mismo habría transportado al reconocido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, razón por la cual se volvió testigo clave de este caso.

¿Quiénes son los miembros de esta red? ‘El Caballista’

Según lo revelado por la Fiscalía durante estos días de audiencias, Édgar Munévar Castillo, conocido como el ‘Caballista’, quien se hizo pasar como escolta al momento de su captura, en realidad sería un peligroso delincuente vinculado con múltiples actividades delictivas en la capital, en especial con el narcotráfico.

“Édgar no tiene una rutina establecida, un trabajo establecido, una residencia. Constantemente cambia de carros, los gemelea, utiliza carros fantasmas. El único objetivo de ser escolta es portar un arma de fuego con un permiso que le había entregado una empresa para poder cometer algunas actividades delictivas”, explicó la Fiscalía.

En este sentido, el ente acusador dijo que el ‘Caballista’ se la pasaba constantemente en el centro comercial de San Andresito de la 38, en Bogotá, donde tiene relación con casas de cobranza, narcotráfico y otros delitos. La Fiscalía también dijo que el ‘Caballista’ solo se contactaba por aplicaciones encriptadas.

Por último, el ente acusador explicó que el ‘Caballista’ tuvo una orden de captura que fue prorrogada hasta 2021, fecha en la que se venció.

Esta orden es por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas, hurto calificado, secuestro y tortura, por ser el líder de una estructura dedicada al hurto, estafas, entre otras actividades.

“Persona conocida como alias ‘Edgar’, se ha logrado establecer que es uno de los líderes de la organización delincuencial que, mediante la utilización de armas de fuego, medios comunicación y avénteles, automotores, radios de comunicación y uniformes de uso privativo de la Policía, se dedican al hurto de diferentes modalidades y la piratería terrestre”, dice la orden de captura.

‘El Capi’

Según la Fiscalía, el capitán de la Policía Luis Duque Casas, alias ‘Capi’, hasta el día de su captura estaba adelantando funciones de vigilancia en la localidad de Kennedy y lleva diez años en la institución.

Según el testimonio de Castañeda, este trabajaba con el ‘Caballista’ y le ayudaba con los temas delictivos de las oficinas de cobranza y narcotráfico.

