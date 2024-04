El impactante relato sobre asesinato de una mujer que entraba a un motel y su ex le disparó

Leonel Quijano, hermano de la persona que acompañaba a la ingeniera Katerine Andrea Caviedes Montealegre, compartió a través de redes sociales una crónica desgarradora

Relató los angustiosos momentos vividos en la escena del crimen, donde su hermano y la mujer fueron atacados por el exmarido de esta última.

El hombre logró comunicarse con su familia para pedir ayuda, mientras la ex pareja de su amiga los perseguía hasta un motel. El responsable, identificado como Edwin, un exmilitar o policía, les disparó, hiriendo gravemente a la mujer, quien falleció en el hospital.

“Anoche me llamó mi madre desesperada porque mi hermano le escribía diciendo que lo iba a matar. Me vestí de madrugada, llamé a todo el mundo y logré hablar con él, diciéndome que estaba en el motel Olimpus con una amiga y que él ex marido los había seguido, les había disparado."

Siguió el relato: "Mi hermano estaba encerrado en la habitación del motel y el cuerpo de la amiga estaba con lo sesos por fuera sobre el asiento del conductor balbuceando palabras sobre auxilio y socorro. Nunca llegó ninguna ambulancia y tuvimos que alzarla junto con los policías y mi hermano".

Al parecer, la pareja alcanzó a ingresar al establecimiento y cuando la mujer estaba parqueando la moto, fueron sorprendidos por el sujeto. La víctima mortal no habría alcanzado a reaccionar mientras que el hombre sí pudo refugiarse.

"Le pegó dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho y mi hermano se salvó sólo por la gracia de Dios y su capacidad de esconderse en la habitación mientras acribillaban la puerta a tiros....cargué su cuerpo, su sangre y sus sesos sobre mis hombros con la esperanza de que no muriera, pero lastimosamente murió al llegar al hospital y mi alma no puede entender qué está pasando"

Katerine, ingeniera industrial de 35 años, deja a dos hijas huérfanas. Las autoridades buscan al agresor.