¿Qué significa el remezón ministerial?, ¿Ahora sí arranca el gobierno al estilo Petro?

Dos de sus ministros claves en la primera etapa, el de Hacienda, José Antonio Ocampo y el del Interior, Alfonso Prada, y la jefe de la cartera de Salud que desató la crisis ministerial, Carolina Corcho, salen del Gobierno.

La muy rápida recomposición que hizo el presidente Gustavo Petro a su gobierno este miércoles cuando nombró a siete nuevos ministros y otro alto funcionario, demostró que era un momento que ya tenía pensado que pasara y que además los reemplazos estaban listos para que llegaran al gabinete presidencial.

El tortuoso trámite de la reforma a la salud, que se convirtió a la postre en la principal razón para el remezón, sirvió para que el mandatario pueda imponer de lleno su estilo político, que es diferente al que uso desde el pasado 7 de agosto cuando se posesionó y lo hizo llevando a su lado a partidos políticos que tanto él como su bases habían cuestionado de siempre.

Ayer, al anunciar el amplio cambio en el gabinete, el jefe del Estado expresó que “su apuesta por el diálogo y el pacto” fue rechazada “por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento”, refiriéndose a los presidentes de los partidos Liberal y Conservador, César Gaviria Trujillo y Efraín Cepeda, a quienes calificó de politiqueros.

Sin embargo, agregó que va a persistir en “grandes diálogos nacionales” para sacar adelante su programa de gobierno, es decir, que los acuerdos serán ahora no con los dirigentes de los partidos políticos sino con sus bases y, para el caso concreto de las reformas, con algunos miembros de las bancadas que, como ya se vio en el liberalismo, pueden apartarse de las directrices de sus jefes.

Esa, sin duda, será una de las misiones del nuevo jefe de la cartera política, Luis Fernando Velasco, quien representa a los liberales que se han apartado del expresidente César Gaviria.

La crisis de gabinete deja por fuera a dos de sus fichas claves en la consolidación de la primera etapa de su mandato: José Antonio Ocampo, de Hacienda, y Alfonso Prada, del Interior. Y a pesar de su afinidad, tuvo que “sacrificar” a la ministra de Salud, Carolina Corcho, pensando en la continuidad del trámite legislativo de la reforma. Con ellos se van también Cecilia López, de Agricultura; Arturo Luna, de Ciencia; Sandra Urrutia, de las TIC, y el santandereano Guillermo Reyes, de Transporte.

En los reemplazos se evidencia que todos ellos son más próximos al pensamiento y estilo de hacer política de Petro.

Ricardo Bonilla, en Hacienda; Jhenifer Mojica, Agricultura; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, en Salud; Yesenia Olaya, de Ciencia; Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías y William Camargo, ministro de Transporte. En reemplazo de Lizcano en el Dapre llegó Carlos Ramón González.

El presidente Gustavo Petro afirmó que era el momento para un “gobierno de emergencia”.

Ricardo Bonilla, ministro de hacienda

Ricardo Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter). Es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia. Ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (Acce). Fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado al presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

“Mantendré estabilidad en la economía”, escribió al agradecer al presidente por su nombramiento.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior

El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se desempeñaba como director encargado de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e ingresó al Gobierno como consejero para las Regiones.

Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representante a la Cámara y senador. Velasco fue uno de los liberales rebeldes que no continuó siguiendo al expresidente César Gaviria. Por eso, su nombramiento es interpretado como una respuesta del presidente Gustavo Petro al director del Partido Liberal, cuyas diferencias se ahondaron por la reforma a la salud.

Jhénifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura

La nueva ministra de Agricultura es Jhénifer Mojica Flórez, actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es abogada de profesión y se ha especializado en la protección de los derechos humanos. Participó en el equipo de empalme del presidente Gustavo Petro, con quien comparte la idea de “volver a Colombia una potencia mundial en la producción de alimentos”.

Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha estado en diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Participó también en el diseño de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

William Camargo Triana, ministro de transporte

El nuevo ministro de Transporte es William Camargo Triana, actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana.

Durante su carrera pasó por Planeación y Movilidad en la Alcaldía de Bogotá, fue gestor de temas de malla vial y dirigió el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la alcaldía de Petro en la capital.

Fue uno de los artífices del proyecto del metro subterráneo de Bogotá, que defiende el presidente, y conoce a fondo el transporte orientado al desarrollo sostenible.

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC

El nuevo ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es Mauricio Lizcano, quien se estaba desempeñando como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Ha sido representante a la Cámara, senador, secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones. “Será una etapa donde vamos a trabajar muy de la mano con el pueblo, son instrucciones precisas del presidente”, dijo.

Guillermo Alfonso Jaramillo, Minsalud

El nuevo ministro de Salud es Guillermo Alfonso Jaramillo, médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, ha sido representante a la Cámara, senador, alcalde y gobernador del Tolima.

La salida de la exministra Corcho se da en medio de la amplia controversia que ha generado la reforma a la salud, por lo que se espera que Jaramillo logre una mejor interlocución con los distintos actores del sistema y los congresistas, en pleno debate de la reforma.

Yesenia Olaya Requene, ministra de ciencias



La nueva ministra de Ciencias es Yesenia Olaya Requene, es socióloga de la Universidad de Caldas, PhD en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene experiencia como investigadora en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y la educación inclusiva.



De hecho, ha sido coordinadora académica del certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.



Actualmente se estaba desempeñando como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del mismo Ministerio.

Ha integrado la lista de preseleccionados al Working Group of Experts on People of African Descent de la ONU.

