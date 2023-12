Un hombre no lo pensó demasiado y arriesgó su vida por salvar al animal.

El pasado 5 de diciembre un canino por poco se ahoga en el río Medellín. Gracias a un ciudadano la historia tiene un final feliz, pues según contó, su reacción al verlo en esta angustiosa situación actuó casi de manera instantánea para salvarlo.

Varias personas que se encontraban en el puente peatonal del Metro y dentro de la estación Ayurá del Metro de Medellín gritaban y fueron testigo del tenso momento en el que el caudal empezó a arrastrarlos a ambos. Rápidamente los ciudadanos sacaron sus celulares y captaron la maniobra de este valiente hombre.

El video viral en redes sociales muestra que un hombre de camiseta blanca y gorra roja entró al río para rescatar a un canino que luchaba por no ahogarse. “¡Sáquelo!”, “Sáquelo que aquí le damos comida, aquí hay cuido”, gritaban desde arriba mientras que el hombre intentaba calmarlo y darle calor corporal.

Al sitio arribaron socorristas de los Bomberos de Itaguí para atender la situación. Pero Robert, como se identificó el 'héroe sin capa' lo tuvo en sus brazos hasta que los uniformados le lanzaron una escalera y un salvavidas para que pudiera salir con el canino a salvo.

"Yo estaba en la parte de arriba de la estación del Metro cuando escucho al guarda gritar se está ahogando, cuando me asomo es un perrito y mi reacción fue instantánea", contó Robert José Vargas, de 37 años, en diálogo con Noticias Caracol.

“Sé que Dios me puso ahí, salí corriendo de una manera que no me explico cómo llegué tan rápido”, agregó. Lo más lindo de la hazaña, dijo, es que al darle una palmada para que reaccionara, el canino lamió su cara, su forma de “decir gracias”.

“Condecoren a ese valiente”, “gente que le pone el alma”, “gente que se merece el cielo” y “un verdadero héroe sin capa”, son algunos de los comentarios de las personas que han visto el video en redes.