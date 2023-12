En el convento de las Siervas del Plan de Dios, ubicado en El Carmen de Viboral (Antioquia), se han revelado impactantes denuncias de abusos que incluyen maltrato psicológico, espiritual y, en los casos más graves, abuso sexual.

Este escándalo salió a la luz en 2022 en Perú, lugar de origen de la congregación, y en Chile, dos de los países donde la comunidad religiosa se ha expandido.

Lea acá: ¡Horror! Así fue el vil atraco en el que padre e hijo le dispararon a una monja: hubo pánico

Ahora, se destapa un capítulo vergonzoso en Colombia que apenas comienza a ser explorado.Estas monjas, pertenecientes a una comunidad de élite que evaluaba la solvencia económica de las familias de las aspirantes, ganaron renombre mundial al formar en 2014 el grupo musical Siervas.

Vestidas con sus hábitos negros de pies a cabeza, tocan desde violines hasta baterías y se convirtieron en estrellas del pop religioso, actuando en escenarios de diversos países, incluyendo Ecuador, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México, Costa Rica y Colombia.

Sin embargo, detrás de esta imagen pública, se revelan hechos perturbadores ocurridos en la casa campestre conocida como Hogar Santamaría, ubicada en El Carmen de Viboral, en Antioquia.

Un especial multimedia de el diario El Tiempo reveló los macabros hechos de abuso que sufrieron las religiosas pertenecientes a esta congregación en Colombia.

Una joven, que ingresó a la comunidad a los 17 años, denuncia haber sufrido agresiones que van desde torturas psicológicas hasta abusos sexuales. Alega que fue distanciada de su familia, tenía restricciones en las comunicaciones y vivió en un ambiente de control extremo.

En su testimonio, la joven relata experiencias de abuso por parte de su consejera, Claudia Marcela Duque, quien presuntamente la sometió a situaciones incómodas e inapropiadas.

"Yo no quería, pero me obligaba a entrar a su habitación. Entonces, se tiró encima de mí en un mueble; me sentía incómoda al sentir su cuerpo encima del mío, pero no me atreví a decirle nada. Solo hice el ademán de que no había pasado nada. Ella se reía y no se salía de encima de mí; fue horrible sentir sus pechos encima. Traté de pararme y nuevamente me cogió los brazos y empezó a saltar, y se volvió a tirar encima. Y hacía que se reía y que por eso no se podía parar. Ahora que estoy afuera de la comunidad me doy cuenta de que eso no pasa en la vida real: eso pasa en las películas románticas". Testimonio de abuso en la denuncia que realizó a la Diócesis de Sonsón-Rionegro.