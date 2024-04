La mujer se salvó gracias a que tenía conocimiento en artes marciales.

La comunidad de Villeta, Cundinamarca, está consternada tras el intento de feminicidio perpetrado contra Valentina Vásquez Komman, quien fue brutalmente atacada mientras realizaba ejercicio en el sector conocido como Alto de la Cruz. La víctima, en estado crítico, lucha por sobrevivir en un hospital tras el violento episodio.

Valentina relató que fue abordada por un hombre mientras disfrutaba de la vista en el mirador. Sin motivo aparente, el agresor la golpeó con un palo, piedras e incluso con un destornillador. A pesar de los violentos ataques, Valentina, instructora de Taekwondo, logró defenderse y escapar del agresor aplicando sus conocimientos en artes marciales.

“Yo subí hasta el primer mirador. Tomé una foto, publiqué mis estados y después apareció un señor. Lo saludé y me dijo: muy bonita la vista. Yo le dije, sí señor. Cuando ya me di la vuelta, sentí el palazo en la parte de la cabeza. Quedé un poco aturdida, pero no perdí el conocimiento. Él como vio que no perdí el conocimiento, se me fue encima, me tiró al piso, intentó coger una roca gigante y aplastarme la cabeza. Él dijo que me quería matar, que me quería matar y que me quería matar”, contó a Noticias Caracol, Valentina.

El sujeto, cegado por la ira, persiguió a Valentina y continuó con el ataque, propinándole múltiples heridas con un destornillador. A pesar de sus gritos de auxilio, Valentina no recibió ayuda de los testigos presenciales, quienes retrocedieron ante la situación: “Él me comienza a asfixiar, yo volteé y venía un muchacho sin camisa corriendo con unas señoras. Yo comencé a gritar: me está matando, me está matando, auxilio. Ellos se devuelven, es lo más trágico. ‘Me enviaron a matarla, la tengo que matar’. Yo le dije, déjeme ir. Me dijo ‘corra porque la voy a matar’”, continuó.

Finalmente, la mujer logró soltarse y correr hasta una patrulla de la Policía, que la trasladó a un centro médico donde se encuentra en delicado estado de salud. Las autoridades continúan la búsqueda del agresor para que responda por este crimen atroz.