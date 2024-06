Una mujer de Madrid, Cundinamarca vive una completa pesadilla por cuenta de un hombre que se ganó su confianza y luego intentó matarla.

Según dio a conocer Vanguardia, se trataría de una mujer identificada como Lina Johana Gamboa Parra, quien ahora clama por justicia y pide que su agresor no se salga con la suya luego de provocarle tanto dolor.

Su testimonio a otros medios dio cuenta que su calvario comenzó en mayo de 2023, cuando conoció a aquel hombre. Según relató la víctima, el agresor era amigo de una joven que había alquilado una habitación en su casa. Recordó que en su primera impresión parecía ser una persona tranquila.

"El tipo estaba interesado en la chica que me lo presentó. Después de ayudarme con algunas cosas en la casa, ganó mi confianza y me pidió que le alquilara una habitación, a lo que accedí. Pero pronto, el hombre empezó a pasar los límites: entraba a mi habitación y me acosaba, incluso provocó el fin de mi relación de seis años. Siempre le dejé claro que no quería nada con él. Al final, tuve que pedirle que se fuera de mi casa, pero se negó", relató Lina Johana a Q'Hubo Bogotá.

Contó que la situación se salió de control en diciembre, cuando el acosador, identificado como J. Orozco, comenzó a invadir el espacio de las hijas de Lina, una de 19, otra de 15.

"Un día, ese hombre intentó regalarle ropa interior a mi hija mayor, y le dije que no necesitábamos nada de él. ¡Me alarmé! Después de unos días, al ver que todas las inquilinas se habían ido, le pedí que se fuera, ya que lo vi comportándose de manera extraña con la única inquilina que me quedaba. Ese día, él estaba limpiando un cuchillo. Estaba con mi tío y le dije que ese hombre me haría algo, pero no me hizo caso. Mi tío se fue a trabajar y me quedé sola con él", detalló la mujer al medio mencionado.

El 30 de diciembre, alrededor de las 8:00 p.m. el sujeto engañó a Lina para que subiera a la habitación donde él estaba, y allí sucedió lo peor.

"Me dijo que si íbamos a tener algo y empezó a agredirme. Le dije que no y me arrojó contra la pared. Casi me desmayo y empecé a perder la visión. Luego me dijo: 'Si no eres para mí, no eres para nadie', y comenzó a apuñalarme en el cuello. ¡Intentó degollarme! Le pedí que me soltara y me respondió: 'De aquí no vas a salir viva, ya tengo una maleta para sacarte'. Decía que me iba a matar si no estaba con él", relató la mujer al medio ya citado.

Los gritos de auxilio de Lina fueron escuchados por el esposo de su prima, quien la ayudó y la trasladó de emergencia al centro asistencial más cercano. Además, logró que el agresor fuera con ellos y, justo en la entrada del hospital, la Policía lo capturó.

Sin embargo, la mujer afirma que los agentes que realizaron el procedimiento la revictimizaron al culparla de lo sucedido. Además, no le habrían brindado la atención necesaria. Lina Johana estuvo hospitalizada durante 20 días y, al despertar, se dio cuenta de que había quedado con limitaciones visuales, motoras y del habla debido a las heridas que el agresor le provocó. Su sufrimiento e impotencia aumentaron al enterarse de que el hombre quedó en libertad, ya que la Fiscalía no había recopilado suficientes pruebas.