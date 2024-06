Procedimientos estéticos, un sector donde Colombia puntea

Desde hace varios años Colombia se ha convertido en un concurrido destino en materia de cirugía estética. Al punto que oficialmente es el país en donde más extranjeros se hacen este tipo de procedimiento, según un informe presentado esta semana en el Congreso Mundial de Cirugía Plástica Estética, en Cartagena.

Este congreso reunió a más de 1.000 especialistas de 90 países y cerca de 350 expositores de marcas de referencia mundial, que discutieron sobre el panorama actual de la especialidad. Fue organizado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés)



Según dicho informe, durante 2023 se realizaron a nivel global 34.9 millones de procedimientos, con un aumento del 3.4 % en relación con el año precedente. De ellas 15.8 millones fueron intervenciones quirúrgicas y 19.1 millones, no quirúrgicas, realizadas por cirujanos plásticos certificados.



Este número de intervenciones supone un aumento progresivo del 39.2% en los últimos cuatro años.



La liposucción fue el procedimiento más común, con más de 2.2 millones de procedimientos, seguida de la mamoplastia de aumento y la blefaroplastia, la cirugía que mejora la estética de los párpados.

En Colombia los dos primeros lugares son idénticos, pero el tercero corresponde al aumento de glúteo y en cuarto lugar está la abdominoplastia, según explicó en diálogo con Colprensa el doctor Juan Esteban Sierra, Secretario ISAPS para Colombia.



Sierra remarcó que aunque todavía existe una brecha significativa entre los procedimientos faciales con respecto de los demás, estos últimos han tenido un notable crecimiento. Como muestra, el país se encuentra dentro del top 10 mundial con más procedimientos de liposucción y abdominoplastia.



El procedimiento facial puntero en el mundo es la blefaroplastia, con cerca de 1.7 millones de procedimientos y un aumento del 24%; seguido de la rinoplastia que tuvo cerca de 1.1 millones de procedimientos y un aumento del 21.6%.



Entre los hombres La blefaroplastia se posicionó como el procedimiento más popular, superando a la liposucción.

¿Por qué Colombia destaca en el sector?



La doctora Lina María Triana Lloreda, es la presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). Para ella hay diversos factores que presentan a Colombia como una potencia en materia de procedimientos estéticos.



“Tenemos una alta calidad de profesionales formados con una experiencia única, porque el volumen de cirugías aquí es importante y también contamos con centros quirúrgicos de alta calidad. Antes los pacientes venían porque eran más barato, pero eso ha venido cambiando”, afirmó Triana.



“Algo muy importante con respecto a otros mercados, es que si bien tenemos unos precios bastante competitivos y muy atractivos, sobre todo ofrecemos una excelente calidad. En otros países la cirugía estética es extremadamente costosa y muy pocas personas quizás tienen acceso a realizarse estas cirugías allá, entonces optan por buscar otros mercados. Con toda la apertura que hay en comunicaciones, que permite comparar profesionales de todas partes del mundo, las personas conocen nuestro trabajo en Colombia”, complementó el secretario de la ISAPS en Colombia.



¿La cirugía estética está regulada en el país?



Actualmente no existe una regulación para la especialidad de la cirugía estética ni tampoco algún requisito para acceder a este tipo procedimientos, sin importar la edad o el sexo. Sin embargo, sí se deben cumplir con unos requisitos generales para garantizar su bienestar dentro y fuera del quirófano.



Sí han existido intentos por regular esta especialidad, como la Ley 1799 de 2016. “Se trató de aprobar esta ley para que los menores de edad no lo pudieran hacer, pero se cayó en el congreso. También estuvimos promoviendo una ley que exigiera que solamente los especialistas en cirugía plástica y estética pudieran hacer estos procedimientos, pero tampoco se logró"



"Esto quiere decir que en Colombia legalmente un médico no formado en cirugía plástica podría hacer una cirugía estética, lo cual significa un grado de peligro y por eso a veces ocurren graves complicaciones que se le atribuyen a la cirugía plástica”, afirmó el doctor Sierra.



Por este motivo los expertos hacen hincapié en que los pacientes deben tener pleno conocimiento sobre el procedimiento que se van a realizar, así como sobre los estudios, la experiencia que tiene el profesional de la operación y sobre la infraestructura a su disposición para realizar el procedimiento.