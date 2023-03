“Hubiera querido reaccionar diferente”: arrepentido, Cataño habló del golpe en el Murillo Toro

El jugador habló del momento que vivió y lo que sintió cuando el hincha le dio un golpe por la espalda.

Mucha ha sido la polémica que ha rondado a la hinchada del Deportes Tolima y al jugador Daniel Cataño, luego del bochornoso episodio que se vivió en el estadio Manuel Murillo Toro, cuando Alejandro Montenegro atacó al futbolista segundos antes de jugarse el encuentro entre el equipo pijao y Millonarios.

El partido fue cancelado, el estadio, su equipo e hinchada sancionados, al igual que el hincha agresor y el jugador agredido, quien respondió al ataque.

Frente a Montenegro, se ha manifestado en diversas ocasiones: sacó video pidiendo disculpas, luego grabó otro clip tratando de ingresar al estadio y finalmente, se despachó contra una reconocida periodista. No obstante, Cataño no había hablado del tema hasta ahora.

Las palabras de Cataño

Tras 3 fechas de suspensión como medida de castigo, Daniel Cataño retornó a las canchas este jueves 2 de febrero en el Copa Libertadores, destacándose como una de las figuras en el triunfo contra la Universidad Católica de Ecuador.

Tras el encuentro, se refirió a su episodio en Ibagué. "Los jugadores estamos acostumbrados que nos insulten, nos tiren cosas, a uno eso le gusta, vivir ese ambiente a veces hostil. Uno se motiva más. Me insultaron, me decían cosas, pero hace parte del juego. Pero que la gente entienda que pasar a una agresión a un jugador, o un jugador agredir a un hincha, ninguna está bien", dijo en el programa Primer Toque de Win Sports.

Así mismo, habló de lo que sintió en el momento y el por qué de su reacción: "Yo estoy en mi espacio, me gritan cosas, entiendo al hincha, pero trato de poner eso a mi favor, estoy de espaldas y me golpean por la espalda, hubiera querido reaccionar diferente, no perseguir al agresor, fue mi reacción, no trato de justificarla, pero si hubiera querido hacerle más daño… Dios me dio la capacidad de aguantar y pensar, y cuando la policía lo detiene yo me retiro, porque uno con rabia puede hacer muchas cosas. Se me salió de las manos".

Finalmente, mencionó su pensar frente a los señalamientos en los que le decían que se “vendió” en la final que jugó en el primer semestre del 2021 con el Deportes Tolima, donde tiró un tiro penal. "Lo que más me dolió cuando pasó eso fue que se pusiera en tela de juicio mi profesionalismo, insinuaron que me había vendido. Eso me ha dado duro. Nunca pasará por mi cabeza (…) Lo del penalti, lo dije, en la final toda mi familia estaba en occidental y lo quería era ir a abrazarlos y celebrar con ellos, pasó lo que pasó, y lo que más rabia me daba era eso, poner en tela de juicio: siempre he hecho las cosas bien”.

