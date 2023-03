“Contra Millonarios no habrá excepción”, Herazo: el ‘Tanque’ fue la figura con su doblete

Diego Herazo supo aprovechar la oportunidad otorgada por Hernán Torres y luego de sus primeros dos goles con Tolima, ahora piensa en su exclub Millonarios.



Deportes Tolima ganó su tercer partido en las 10 fechas que van de este semestre y logró meterse al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano; además, con buen fútbol y un rival, como Huila, que le jugó parejo e incluso, de no ser por ambos porteros, el cotejo hubiese tenido más goles.

Un juego que le vuelve a dar tranquilidad a Hernán Torres Oliveros, quien incluso luego del encuentro indicó que todavía hay personas que piden su ‘cabeza’; esto luego de dar su percepción sobre el clásico del Tolima Grande.

“Hacíamos un buen juego hasta el penal, teníamos la posición del balón, habíamos llegado con dos posibilidades que el arquero les salvó, luego perdimos un poco la claridad, fuimos imprecisos y era lógico porque el equipo juega bien y se encuentra con gol en contra.

“Reaccionamos en el segundo tiempo y por fortuna llegó el empate rápido y eso nos dio posibilidades para buscar cómo ganarlo, pusimos dos delanteros cuando ellos pusieron tres defensas y en el contraataque Herazo convirtió”, explicó Torres Oliveros.

Y sobre el doblete, en su primera titularidad, Diego ‘Tanque’ Herazo, quien acompañó a Hernán Torres en la rueda de prensa y fue la figura del compromiso, indicó que desde el primer momento que tuvo la posibilidad de llegar al Tolima se sintió cómodo y que quiere aprovechar cada día, el trabajo para dar todo cuando tenga la oportunidad como sucedió en esta ocasión.

“Siempre he trabajado con mis compañeros Caicedo y Gil, hoy me tocó hacer un gran trabajo y me he acomodado bien; se viene un partido importante, peleamos por estar entre los ocho y ahora prepararnos para el miércoles sacar los tres puntos”, aseguró.

Y es que, debido a que Brayan Gil fue llamado a la Selección El Salvador, Herazo será el titular y, precisamente se viene el duelo esperado ante su exequipo.

“El equipo mejora sus falencias y el ‘profe’ revisa y ve qué le falta al equipo; ahora, el partido contra Millonarios no habrá excepción y será muy lindo en Ibagué”, apostilló.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

[Video] La tremenda jugada que le hicieron a Linda Caicedo en el Clásico español. “Se la bailaron”

Le tocó devolverse a Barranquilla: por delicado motivo desconvocaron a Quintero de la Selección

Colombia y Corea del Sur empataron en un partido en el que cada equipo dominó un tiempo