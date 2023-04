“Justo en la infancia”: Deportes Tolima rinde hermoso homenaje al aclamado videojuego GTA

Deportes Tolima visita hoy al Medellín con la intención clara de permanecer en el selecto grupo de clasificados a la segunda ronda de la Liga. Así pues, para promocionar el encuentro, el ‘vinotinto’ hizo una campaña de la mano del aclamado GTA, lo cual ha enamorado a todos los nostálgicos hinchas.



El encuentro

El objetivo del Deportes Tolima en su visita hoy (4:10 de la tarde) al Independiente Medellín es claro: No dejarse sacar de los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Liga, la cual tendrá el desarrollo este fin de semana de la undécima fecha.

Y es que tuvo que pasar la mitad del campeonato para que la ‘Tribu’ consiguiera meterse en el selecto grupo, gracias a una seguidilla de seis partidos sin perder, posterior a vivirse una crisis de resultados.

El conjunto de la ‘Tierra Firme’ no la pasó nada bien en el inicio del certamen, debido a que su once inicial no ha conseguido consolidarse, y porque algunos futbolistas no estaban respondiendo como se esperaba.

Sin embargo, de a poco la nómina titular se ha tomado confianza, y hombres que lucían ‘perdidos’ en la cancha, como es el caso de Yeison Guzmán, han ganado protagonismo, y ahora son pieza clave en el renacer del Vinotinto y Oro.

Homenaje a Grand Theft Auto (GTA)

Es precisamente en el previo a este importante encuentro, que la página oficial del Club, le rindió un homenaje al célebre y aclamado videojuego de la serie GTA, los cuales suelen presentar una trama criminal en la que el jugador asume el papel de un personaje que debe realizar diversas misiones y actividades delictivas en una ciudad ficticia.

Así pues, el equipo, para promocionar el encuentro contra ‘El Poderoso de la Montaña’, compartió una portada en la que se combinan elementos de la iconografía pijao, entre los que están el escudo, la camiseta y sus jugadores, más el clásico diseño animado que todos recuerdan del videojuego.

Por su parte, la portada venía acompañada del lacónico, pero potente mensaje: “¡Tenemos una misión! Poderoso partido hoy contra el DIM. El equipo tiene la meta clara, ganar o ganar. ¡Vamos!”.

A su vez, lo que tiene enloquecidos a los fans del vinotinto y del videojuego, fue un corto video (de escasos 37 segundos), en el que se observa a los jugadores, cual si fueran personajes de este mundo de ficción.

Puede ver el video aquí:

Más noticias

Estudiantes ‘rechazaron’ designación de nuevo rector del colegio Fe y Alegría de Armero - Guayabal

‘Andariegos Toli-Maule’ recorre Armero: un programa para generar vínculos entre Chile y Colombia