Leyenda del Deportes Tolima sufrió un acto de racismo, durante partido de fútbol: “Me dijo esclavo”

La recordada figura del Deportes Tolima, Marco Pérez, denunció que fue víctima de racismo, durante un partido de fútbol.

Así lo reveló el jugador en una conferencia de prensa, después del encuentro entre su equipo, Águilas Doradas y el Unión Magdalena.

Pérez aseguró que el jugador Alexander Mejía, de Unión Magdalena, le dijo “esclavo” mientras disputaban el encuentro deportivo de la jornada 11, en Santa Marta.

“Estoy un poquito triste porque Mejía me dijo esclavo, y eso es una palabra que en Colombia no podemos usar”, expresó Marco Pérez.

Así mismo, el delantero manifestó que la grave acusación se hizo frente a sus compañeros del club y es un hecho que no puede pasar desapercibido en el fútbol colombiano.

“Estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así. Me lo dijo delante de mis compañeros”, Marco Pérez

Alexander Mejía insultó a Marco Pérez diciéndole esclavo. Tipos miserables y ese. pic.twitter.com/8UdMt7AgWe — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) April 3, 2023

Mensaje en las redes sociales de Marco Pérez

El expijao, también hizo referencia a lo sucedido en sus redes sociales con un corto mensaje: “Que feo que sigan pasando estas cosas en nuestro fútbol”. Marco Pérez dejó ver su indignación e indicó que no puede existir situaciones de racismo como estas.

Datos

El partido entre Águilas Doradas y Unión Magdalena terminó 3-1, con victoria del equipo samario.

Hubo tres expulsiones: dos de la Unión y uno de Águilas.

