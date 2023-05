Contenido Exclusivo

El Presidente del Vinotinto y Oro habló de unos jugadores específicos de cara al próximo semestre.

Teniendo en cuenta que el Deportes Tolima quedó eliminado (nuevamente) en la fase regular de la Liga colombiana, su presidente, César Camargo, ya se está ‘moviendo’ con el objetivo de concretar posibles contrataciones para reforzar la plantilla.

En una entrevista ofrecida a 'Fútbol Once', de 'La Voz del Pueblo', el máximo dirigente del Vinotinto y Oro habló específicamente de la portería y la delantera. Comentó los nombres que interesan al club, confirmó una continuidad y descartó hojas de vida que venían circulando en el entorno del equipo, el cual se prepara con miras al choque de la próxima semana en Brasil ante Sao Paulo, por Copa Conmebol Sudamericana.

Empezando por los tres palos, Camargo sostuvo que Christian Vargas continuará. Cabe resaltar que su contrato vence el próximo mes. Eso hacía pensar que, ante el arribo de Neto Volpi para el torneo Continental, el pereirano posiblemente se marcharía, ya que el meta brasileño será registrado para el ‘Clausura’, pues firmó con los ‘Musicales’ hasta diciembre de 2024.

Sin embargo, como las lesiones de Juan Camilo Chaverra y William David Cuesta son de recuperación larga, Volpi y Vargas quedarán a disposición del entrenador Juan Cruz Real, quien se mostró muy contento con el desempeño del extranjero en su debut.

En el juego ante Tigre en Argentina, el nacido en Río do Campo ofreció seguridad a sus compañeros, aspecto que no estaba ocurriendo recientemente con su colega, quien incluso no acabó con buena imagen ante la afición, con la cual se ha metido en un par de ocasiones, en un momento en el que la prudencia es lo correcto.

Charlas con Cali

Teniendo en cuenta que el Deportivo Cali vive un mal momento administrativo, el Deportes Tolima se acercó a la institución ‘azucarera’ con el fin de plantear negocios que les sirvan a las dos partes.

“Queremos ayudarles. Les ofrecimos la mano, no estamos en el plan de sacar jugadores libres y ellos lo están analizando para ver si viene uno o dos jugadores, pero siempre dentro del marco institucional de la Dimayor”, dijo Camargo.

Así las cosas, el delantero Jhon Vásquez se perfila como uno de los hombres que pasaría en condición de préstamo del ‘verde’ vallecaucano al elenco de la ‘Tierra Firme’, el cual habría ofrecido pagar la deuda que tienen los caleños con el deportista.

A su vez, otro nombre que suena con fuerza en estas conversaciones es el de Daniel Mantilla. “El ofrecimiento fue hecho al Cali como institución y entiendo que lo están evaluando. Si él es uno de los hombres que está allá, pues hay posibilidad; sin embargo, su intención es ir afuera”, sostuvo Camargo, dando a entender que el mediocampista tiene su mirada puesta en el exterior.

A César le consultaron por el ariete Gustavo Adrián Ramírez, también en las filas del Cali. Sobre él manifestó que “fue un gran profesional en nuestro equipo, no hemos tocado el nombre, y queremos darle la oportunidad a nuestro muchacho (Jéinner) Fuentes. No lo hemos ventilado, la verdad, y leí que salía del Cali. No lo descarto, pero no lo hemos tocado”.

Otros nombres

Ante la salida de Juan Fernando Caicedo, las mayores inquietudes transmitidas a Camargo giraron en torno al ataque.

Sobre la opción de Gonzalo Lencina, figura en el onceno ‘Leopardo’, comentó que “no es posible tanto por el Bucaramanga, que pretende unos recursos por dejarlo salir, como por las cifras que está manejando Belgrano (dueño del pase deportivo) por él. Eso hace que (ahora) sea muy difícil adquirirlo por parte de un club colombiano”.

Respecto a Marco Pérez, quien incluso a principios de año mostró interés de volver, el Presidente de la ‘Tribu’ comentó que “yo sí que lo quiero, pues tenemos una relación muy particular con él y mi hijo Alejandro. Sin embargo, somos respetuosos con los jugadores que aún están en competencia”.

Prince sigue

Miguel Augusto Prince, quien ha sido señalado de ser también responsable del mal momento deportivo del Vinotinto y Oro, el cual llevó a la desvinculación del entrenador Hernán Torres Oliveros, seguirá trabajando con la ‘Tribu’, pero seguramente no en el cuerpo técnico principal.

“Son ciertas algunas versiones y algunos comentarios que han salido en la prensa, pero en este momento el profesor Prince está en función de la promoción de las divisiones inferiores. Está concentrado en ese trabajo. Y esto es un espaldarazo para los jugadores que están surgiendo del Deportes Tolima”.

Abonos y equipo femenino

Para terminar sobre lo concerniente al equipo masculino, Camargo adelantó que la estrategia de la ‘tiquetera’ no continuará. Si bien es cierto no fue un fracaso, pero tampoco un éxito rotundo, el plan de mercadeo, de cara a la siguiente campaña, al final se vio empañado por el flojo rendimiento deportivo.

“Tendremos un producto (abonos) para los hinchas fieles y está estructurado para lo que vamos a vender en el segundo semestre, que será diferente con respecto al primero”, sostuvo el dirigente.

Por último, reconoció que las cosas no salieron bien por ningún lado con el Deportes Tolima Femenino. No obstante, se comprometió a meterle mayor empeño, y entre sus plantes estaría contratar una mujer para ser la directora técnica.

Esto, analizando que el ambiente al interior de la plantilla nunca fue positivo con las futbolistas, a pesar de que estuvieron a cargo de tres estrategas; John Agudelo como principal, además de Carlos Castro y Freddy Torres como interinos.

