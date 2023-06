David Lobón, un ‘gladiador’ sobre ruedas

Contenido Exclusivo

El piloto tolimense lidera su categoría en una reconocida competencia de motociclismo de alto cilindraje.

Como positiva, así califica el piloto tolimense, David Lobón, su actuación en el cartel de competencias desarrollado en el primer semestre de 2023, en el cual ha conseguido distinguirse, a pesar de las adversidades.

El certamen más importante que afronta hasta ahora el ibaguereño es el campeonato de motociclismo de alto cilindraje, denominado Gladiadores Off Road, en el cual ha dominado varias veces el podio principal en anteriores versiones.

“Yo estoy compitiendo en la categoría gladiador, montado en una Tiger 1.200 Rally Pro. Esta es una moto sumamente potente, reconocida en todo el Mundo por sus fortalezas en campos bastante agrestes y con alta dificultad”, refirió el deportista de la ‘Tierra Firme’.

Cabe resaltar que el evento en mención ya ha llevado a cabo dos de las cuatro válidas que tienen programadas para este curso. En la primera, Lobón se quedó con el primer lugar en la prueba que le correspondía.

Mondoñedo, Cundinamarca, fue el lugar donde David tuvo que exigirse al máximo para asumir la punta de la tabla general de posiciones. Esto a causa de una caída que le dejó algunas secuelas en su cuerpo.

“Ese día acabé con dos fracturas. Yo iba a unos 100 kilómetros por hora en un ascenso, perdí el control de la motocicleta, y salí volando frontalmente, por encima de la cabrilla. Terminé impactando contra una roca grande” relató el tolimense.

Y agregó que “me golpee en los hombros, las costillas y la cabeza. A pesar de eso, apenas me paré lo primero que hice fue buscar mi vehículo. Por la adrenalina del momento, no me dolía nada. Solamente pensaba en volver a subirme a la moto.

Por fortuna le llevaba una ventaja bastante prudente a mis perseguidores. Por eso mismo sabía que no debía quedarme quieto. Menos mal la Tiger es muy fuerte y de la más alta calidad. Me prendió de inmediato, y de una me fui hasta la línea de meta, donde pasé primero”.

Hay que resaltar que, hasta ese instante, Lobón aún no había sido el triunfador de la jornada en su categoría. Esa era una primera carrera, la cual definía los clasificados a la fase emperador, donde se cumpliría la batalla final por el podio.

“En pits, tras una revisión médica, supimos que tenía lastimado el hombro y las costillas. Pedí que me atendieran, me trataron, y tras ser dado de alta me fui con toda por la victoria. Todo se me dio, y eso me permitió ser líder de mi zona en el campeonato”, refirió el deportista ‘Pijao’.

El mes pasado, a pesar de que estaba curado de sus lesiones, David Lobón no compitió en la segunda válida con su equipo Triumph, ya que la motocicleta no pudo estar a punto para esa fecha.

“No nos arriesgamos a correr en mi categoría. Entonces opté por hacerlo en una KTM 350 de enduro. Decidí hacerlo por estar activo, toda vez que ese no es mi campo. Ante 35 rivales, pude ser quinto”, manifestó el ibaguereño.

Para su fortuna, dijo que “en gladiadores, ese día acá en Ibagué no estuvieron varios de mis rivales en la general. Es por eso que aún sigo al comando de la tabla, y me estoy preparando con toda para afrontar la tercera válida en agosto, en Cali”.

Antes de eso, a finales del presente mes, Lobón dirá presente en el GS Trophy de Medellín. Allí, su intención es acelerar al máximo una BMW R 1.250 GS.

“Son cerca de 150 los asistentes. El nivel es muy alto, pero estoy con las mejores expectativas, ya que los mejores de este evento se ganarán el derecho de asistir a la versión internacional en México”, puntualizó el tolimense.

