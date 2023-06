Tolimense se impuso en la Media Maratón de Cali

Contenido Exclusivo

Su objetivo principal es la clasificación a los Juegos Olímpicos.

A ritmo de salsa, el tolimense Jeisson Suárez Bocanegra celebró su victoria en la versión 2023 de la New Balance Media Maratón de Cali, un certamen que contó con la asistencia de 10 mil 500 personas, lo que significó un crecimiento del 25 por ciento frente al 2022.

Esto habla muy bien del evento, en el cual se dieron cita corredores amateur y, por supuesto, de alto rendimiento, como el nacido en el Líbano quien, por falta de apoyo en su Región, hace varios años decidió aceptar la oferta del Valle para representarlos.

El triunfo del corredor ‘Pijao’ no fue una sorpresa, ya que viene pasando por un gran momento, lo que genera altas expectativas para Colombia de cara a su participación en los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en San Salvador.

“Esta fue una carrera muy buena. La organización resultó excelente”, destacó el tolimense, quien agregó que “tengo que agradecerle al Team Cristal, a Asics y a la Liga del Valle por todo su apoyo incondicional”. Además, sostuvo que “el recorrido y las sensaciones que me dejó el evento son muy buenas”.

El ‘Pijao’ comentó que “yo soy muy agradecido con los patrocinadores, pues aún están ahí conmigo, así no se den algunos resultados, como me pasó en Hamburgo, donde intenté conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero al final se me fueron las fuerzas.

Tener ese apoyo me fortalece y me tiene con la moral en alto para lo que se viene, porque el sueño de asistir a París 2024 aún está vigente, y no renunciaré por conseguirlo”.

Cabe resaltar que Suárez se montó al primer escalón del podio de la máxima categoría, en hombres, al registrar en los 21 kilómetros un tiempo de una hora, cinco minutos y 38 segundos, por delante de Carlos Mario Patiño (1:06:47) y Édisson Bernal (1:07:51).

A su vez, en damas, la ganadora fue Leidy Maritza Lozano, de Santander, aunque su sitio de concentración es Boyacá. Ella paró el cronometro en 1:17:08, seguida de Lineida Mateus (1:18:37) y Estefanía Aristizábal (1:19:07).

