Tolimense es la primera colombiana campeona en Iberoamericano de Motovelocidad

México generó dos noticias este fin de semana para el deporte tolimense, la primera, el accidente sufrido por la piloto ibaguereña Valentina Martínez, en la válida del Iberoamericano de Motovelocidad, y el triunfo, en la misma carrera, de su coterránea Sara Varón.

La tolimense Sara Liseth Varrón Urrutia apenas vio la bandera de cuadros en el autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y apenas se bajó de la motocicleta llamó a Colombia, en la línea estaba su papá a quien le dedicó el triunfo por ser el día de padre y se lo había prometido.

Un triunfo que necesitaba para ampliar su palmarés, ya que el año pasado fue campeona latinoamericana de velocidad, y ahora se convirtió en la primera colombiana en subirse al podio en el Campeonato Iberoamericano Femenino Monomarca Italika 500cc.

“Fue una carrera muy luchada, el sábado iba peleando el segundo puesto con Isis, y en la última vuelta se me dañó la moto, pude terminar tercera. Para el domingo me sentí muy bien, segura, tenía una estrategia, no desesperarme porque sabia que Isis me iba a cazar en la última vuelta como lo he hecho”, contó.

Y así fue, en la última vuelta fue sobrepasada y como ya estaba preparada, logró recuperar la delantera para ocupar ese primer lugar, que sumado a los puntos del día anterior, se coronó campeona.

Desde Colombia, su tía Catalina, quien la ha apoyado, así como toda su familia, no cabía de la emoción y recordó todos los sacrificios que ha hecho su sobrina para llegar hasta donde está y con la ilusión del mundial y de buscar correr en Europa.

“Sara tuvo que vivir el año pasado en México, quedó campeona, se fue porque en Colombia no apoyan a los deportistas, y eso que ella siempre posa con nuestra bandera cada vez que gana. Nosotros la apoyamos porque yo corrí en Colombia en 150cc, así como los papás de ella.

“Este año está solamente dedicada a entrenar. Desde los cinco años nos veía y le fascinaron la motos, siempre con el pensamiento de ser alguien grande. Por eso los sacrificios, el año pasado ella viajaba cada mes para las carreras, nos tocaba con rifas hasta que le llegó el patrocinador”, recordó Catalina.

Y así fue, en 2022 el director Jorge Pérez Macías la incorporó al equipo Italika Racing, el cual le ofrece hospedaje, alimentación y todo lo necesario para que se dedique a entrenar. A cambio, la joven dicta algunos cursos y entrega consejos a los jóvenes que conforman los semilleros de la escuela Lorenzo Competición de México.

Lo que viene

Sara Varón corre también en el Latinoamericano en que luego de dos carreras lidera la tabla general, ella corre con su compañera Astrid Madrigal.

“Este año voy a correr en el WSBK, allí correré con una moto superbike 600cc, para chicas de todo el mundo y mayores de 18 años, una carrera que se espera sea un mundial, aún no han dicho mayor cosa”

Para lo anterior, está a la espera de poder correr este año una válida en España, y por ello dialoga con un equipo del Viejo Continente.

Finalmente, contó acerca del accidente de su compatriota, que ya habló con Valentina tras el accidente y la fisura en las vértebras 10 y 11

Frase

Sara estuvo hace un mes en Colombia y se sentía triste porque no la llamaron ni por un agradecimiento, ella se siente sola, sin respaldo”, Catalina.

Valentina se recupera

Mediante sus redes sociales, Valentina Martínez se mostró en un video en la clínica donde la atienden en México, e informó que los neurocirujanos la pararon de la camilla y por unos minutos caminó y está a la espera de ver las radiografías y conocer las posibles fracturas que le causó el accidente del sábado.

Agregó que en los próximos días llegará a Ibagué donde la remitirán al Centro de Alto Rendimiento Cparraci para la recuperación. También mostró a su padre mientras la peinaba en la camilla.

