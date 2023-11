Liverpool anuncia decisión de última hora con Luis Díaz tras la liberación de su padre

Nada detendrá al futbolista colombiano de desempeñarse como titular en el próximo partido contra Toulouse.

Los colombianos celebran la liberación del señor Luis Manuel Díaz como si se tratara de un gol de La Selección y es que no es para menos, tras doce días de cautiverio, el padre del futbolista volvió a sonreir al regresar con los suyos. 'Lucho Díaz' no se queda atrás, pues no solamente ya puede respirar un aire de tranquilidad tras conocer la noticia de la liberación de su padre, sino que también va a celebrarlo de la manera que más le gusta, jugando al fútbol y marcando goles.

Luego de la tormenta vienen las buenas noticias, pues se conoció que, el jugador colombiano aparece como titular del conjunto inglés para el encuentro de este 9 de noviembre a las 12:45 (hora Colombia) por la Liga Europa.

Cabe recordar que Díaz no estaba en la nómina desde hace aproximadamente 15 días a raíz del problema familiar por el que estaba atravesando. Sin embargo, fue en el pasado encuentro contra Luton Town que retornó a la cancha como un intento de sopesar sus penas, allí marcó el único gol de su equipo alcanzando el empate a (1-1). Como una señal de protesta mostró a nivel mundial su camiseta con su angustiosa petición, "Libertad para papá".

“Haremos cambios. No sé exactamente cuántos para mañana, habrá que contarlos, pero probablemente serán algunos y será un equipo fuerte. Eso es todo lo que necesito. No tiene nada que ver con poner más énfasis en una de las competencias. Solo queremos ganar partidos de fútbol”, precisó Jürgen Klopp, técnico del Liverpool en una rueda de prensa.

Así las cosas, serán Caoimhín Kelleher, Joe Gomez, Joel Matip, Jarell Quansah, Kostas Tsimikas; Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Harvey Elliot; Ben Doak, Luis Díaz y Cody Gakpo los encargados de conseguir la victoria para el equipo en este importante encuentro.

Noticia en desarrollo...