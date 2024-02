El fútbol no se detiene en el planeta, y en cambio se disputarán juegos en Inglaterra, España, Alemania, Argentina, Colombia y vuelve la Copa Libertadores.

En Inglaterra se jugará la cuarta ronda de la FA Cup con tres encuentros a las 2:45 p.m. (hora colombiana). El partido entre Southampton y Watford se podrá ver por Star. A la misma hora Conventry City Vs Sheffield Wednesday y Plymouth Vs. Leeds.

Los cuartos de final de la Copa de Alemania trae el partido que enfrenta al líder de la Bundesliga, Bayer Leverkusen ante Stuttgart, juego pactado a las 2:45 p.m. y se podrá ver por ESPN 2.

Inician las semifinales de la Copa del Rey de España con el juego entre Mallorca y Real Sociedad, encuentro a disputarse a las 3 p.m. y se verá por DirecTv.

En Argentina avanza la Liga con los partidos que faltan de la tercera fecha entre Sarmiento Vs. Defensa y Justicia (5 p.m.) y Atlético Tucumán Vs Argentinos Juniors (7:15 p.m.); ambos por el canal TyC.

La Liga Colombiana cierra la cuarta jornada con los juegos entre Once Caldas Vs. La Equidad a las 6:10 p.m. y Santa Fe Vs Bucaramanga 8:20 p.m.

Finalmente la parrilla deportiva tendrá el primer juego de repechaje de la Copa Libertadores entre el venezolano Puerto Cabello y el uruguayo Defensor Sporting, juego que se podrá ver por ESPN a las 7:30 p.m.