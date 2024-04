Camelia Ramírez: una vida dedicada al folclor y la tradición tolimense

La reconocida diseñadora y defensora del folclore, Camelia Ramírez de Guarín, comparte con nosotros pasajes de su vida dedicada al arte, la música y la preservación de las tradiciones culturales del Tolima.



Redacción @nataliagualanday





Con 85 años de edad, Camelia Ramírez de Guarín irradia pasión y compromiso al hablar sobre su trayectoria. Desde sus inicios en el mundo del folclore, su vida ha estado marcada por una profunda conexión con la cultura y las raíces de su tierra.

"Desde que estaba en el colegio yo amaba el folclor. Tuve un castigo por parte de mi padre, de un año sin sacarme del internado porque me corté el cabello, que era muy largo para interpretar la danza del contrabandista en esa época y tenía que hacer de hombre y mi cabello no me cabía en el sombrero. Era para el Día de la Raza que se celebraba en el Teatro Tolima. Todos los colegios participaban con las danzas de todas las regiones del país. Eso se acabó, ¡qué lástima!", recuerda Camelia con nostalgia.

Desde sus primeros pasos en el colegio, donde descubrió su amor por el folclore, hasta su incursión en el diseño de modas, cada paso en su camino ha estado impregnado de dedicación y amor por la autenticidad de las tradiciones.

Su historia se remonta a épocas donde el folclore era una parte intrínseca de la identidad colombiana. Desde sus primeros días interpretando danzas folclóricas hasta su posterior formación en diseño de modas, Camelia ha sido testigo de la evolución y la lucha por preservar la esencia del folclore en medio de los cambios culturales y sociales.

Entre anécdotas y recuerdos entrañables, Camelia nos lleva por un viaje a través de su carrera, destacando su participación en grupos musicales, su incursión en el diseño de vestidos típicos y su compromiso con la enseñanza y la promoción de las tradiciones del Tolima.

"De ahí seguí con el dueto Garzón y Collazos, Darío Garzón, que es un personaje muy conocido a nivel de Colombia y Latinoamérica, y yo entré en el grupo musical de él. Interpretaba la guitarra con el grupo Voces y Cuerdas del Tolima. Participamos en muchos eventos a nivel nacional. Estuve en el grupo del Banco de la República, en el de Telecom y en fin. Entonces yo dije bueno, tengo que estudiar folclor porque es lo mío".

Camelia es una mujer fuerte, como su voz y su carácter y su mirada noble, confiesa las duras batallas que ha enfrentado en la vida. Una de esas, fue la enfermedad que ella misma nombra con respeto, pues no es para menos, ella como pocas, en el siglo pasado, logró vencerlo. " El doctor Guillermo Abadía Morales, supo de mi enfermedad, me quería mucho, entonces empecé a estudiar folclor con él, los temas de cada región del país para saber la identidad de cada región". Camelia estudiaba folclor con su maestro y a la vez, diseño de modas. "Resulté muy grave de un cáncer. Me operaron en Bogotá, yo fui donde Arturo Tejada y estudié así en convalecencia y todo".

"Yo no solo diseño los trajes típicos. También vestidos de gala, vestido para cóctel, vestidos de fantasía y de cada región del país".

Con orgullo, menciona las numerosas reinas y figuras públicas que ha vestido a lo largo de su carrera, así como los múltiples premios internacionales que ha obtenido su trabajo, que refleja la riqueza y la diversidad de la cultura tolimense. "Adriana Tono, Claudia Lozano. Muchas de la televisión me las encuentro de vez en cuando y me dicen Doña Camelia, usted me vistió", cuenta con sus ojos brillantes al recordarlo.

Camelia creó un vestido que ganó cinco premios internacionales, pues de manera artesanal tiene todos los elementos representativos del Tolima. Es un traje cargado de tradición tolimense y es su mayor orgullo, por eso lo tiene bien guardado, y a la espera de que alguien lo quiera lucir con respeto y amor por lo nuestro.

Pero más allá de los logros y reconocimientos, el verdadero legado de Camelia Ramírez de Guarín radica en su ferviente defensa de la autenticidad del folclore. En una época donde el exhibicionismo y la fantasía amenazan con eclipsar las tradiciones, ella aboga por la preservación de la identidad cultural, denunciando la pérdida de la autenticidad en eventos folclóricos y la influencia del modernismo en la moda tradicional.

"No es que las niñas, las candidatas, salgan en carroza casi desnudas porque nuestras antepasadas no eran así. Eso no está contemplado entre los parámetros folklóricos. Qué lindo sería que cada candidata de cada región mostrara sus productos. Todo lo que es la autenticidad, la autenticidad de cada región" Eso es folclor, yo defiendo eso, pero es muy difícil porque la gente le gusta es tomar trago, empujarse, el que más grite, pero no investigan lo que es la autenticidad del folclor. Nuestra danzas, nuestro parlamento, la gastronomía, todo lo nuestro que es tan bello".

Su pasión por transmitir el legado cultural a las generaciones futuras se manifiesta en su deseo de enseñar y compartir sus conocimientos con jóvenes y niños, instándolos a valorar y preservar las raíces de su tierra.

"Invito a los padres a escuchar música colombiana en sus casas con los niños, que interpreten un tiple, una guitarra, porque esos son los grandes valores que nos identifican como ciudad musical de Colombia".

Camelia Ramírez de Guarín es mucho más que una diseñadora de modas; es una guardiana de la historia y la cultura del Tolima, cuyo compromiso y dedicación han dejado una huella indeleble en el corazón de Colombia. Su legado perdurará como un faro de inspiración para las futuras generaciones que buscan mantener viva la llama del folclore y la tradición.

Diseños y Creaciones Camelia

Camelia ofrece alquiler de trajes para toda ocasión especial. Su tienda está ubicada en la calle 4b N° 4-63 en el barrio La Pola, en Ibagué y si quieren tener más información pueden contactarse al número 318 712 5201.