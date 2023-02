Coliseo Mayor: ¿la visita de Mindeportes deja más dudas que certezas?

La ministra pasó por Ibagué para revisar en cómo avanza el proyecto del Coliseo Mayor pero no entró en detalles de la reunión que tuvo con la Alcaldía.

La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, visitó el jueves pasado Ibagué, con la intención de escuchar a la Administración municipal, constructores y veedores frente a la obra del Coliseo Mayor, en donde el Gobierno nacional ha invertido $40 mil millones.

Así se pronunció a través de Twitter, “hacemos seguimiento para cumplirle a Ibagué. En equip con la Alcaldía, escuchamos atentamente a la interventoría, los entes de control y veedurías ciudadanas que están involucradas en la obra del Coliseo Mayor”.

En la reunión, según expuso la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, la Alcaldía contó las dificultades y soluciones que ha dispuesto para llevar a feliz término la obra, que en sus cuentas podría estar lista en este primer semestre e inaugurarse en septiembre para el Mundial de Patinaje Artístico.

La funcionaria aseguró que la obra, en la que trabajan más de 100 personas, ya alcanza un 70 % de ejecución; no obstante, ese porcentaje, el mismo 70 %, ya lo había entregado el propio alcalde Andrés Hurtado en noviembre, en donde también cambió la cifra y señaló que hubo una disminución en el avance de trabajos por cuenta de la adición que hizo el Municipio.

“De los $45 mil millones contractuales teníamos un poco más del 93 % de ejecución, al adicionar los $20 mil millones, el porcentaje vuelve y disminuye, vamos a estar aquí en un 67 o 70% aproximadamente y la idea es que se entregue en junio del año entrante”, explicó el burgomaestre en ese entonces en un encuentro con los medios de comunicación.

Tras la visita de la ministra ésta aseguró, “los escenarios son muy bonitos, la pista de BMX técnicamente se ve muy bien, el estadio de atletismo, entonces estoy contenta de ver que se han ido haciendo escenarios para un futuro”, frente a la ejecución de lo que está en obra dijo, “no te lo puedo decir, eso es parte de la Alcaldía y le toca a la Alcaldía”. Por ahora, poco o nada se conoce sobre cuál es la postura que tiene el Ministerio frente al Coliseo Mayor.

En sus dos últimos visitas a Ibagué, la ministra no ha ahondado en el tema, ni en la necesidad que tuvo la Alcaldía de invertir otros $20.053 millones para el escenario; el tiempo que ha tardado el contrato, o las dos suspensiones; una de seis meses, que ha tenido el escenario deportivo, cuya intervención inició formalmente el 17 de febrero del 2021.

Tampoco se ha pronunciado frente a las denuncias de veedurías en temas técnicos y estructurales, lo único que se limitó a decir hace unos meses fue que lo hecho en la obra tenía reserva por ser objeto de investigación de los entes de control, además no hay claridad frente a qué ocurrió con el proceso de interventoría que estaba contratado por Mindeportes, pues la misma Alcaldía confirmó que requería una adición que se iba a asumir con recursos de la ciudad.

Precisamente, el veedor Fernando Varón Palomino, quien estuvo al tanto del descalabro de los Juegos Nacionales del 2015, hizo uso de sus redes sociales para pedir que no ocurra lo mismo de hace ochos años, cuando el entonces director de Coldeportes, Andrés Botero, dijo que ‘se iba tranquilo’ luego de visitar las obras, tras ello se conoció uno de los hechos de corrupción más grandes de Ibagué, “Ministra, que no ocurra lo mismo que con Botero, que hace 7 años se fue satisfecho por los escenarios, hoy no los tenemos y están costando el doble”, sostuvo.

Veedurías incrédulas

Luego de la reunión, algunos representantes de las veedurías, quienes estuvieron presentes, se mostraron escépticos frente a lo expuesto por la Alcaldía y aseguran que la obra todavía tiene ciertos enredos.

Por ejemplo, Julián Rodríguez, representante de la veeduría ‘Más Tolima’, indicó que tras la reunión quedó en evidencia una desorganización entre la Secretaría de Infraestructura, el Ministerio, la interventoría y el contratista, además de que no habría certeza técnica, jurídica y financiera para la terminación de la obra, aunque hay un cronograma establecido.

Asimismo, acotó que existe incertidumbre “por parte del apoyo a la supervisión del contrato frente a la estructura metálica de la obra. Coincide con las observaciones que se han hecho por parte de las veedurías en distintas mesas de trabajo”, señaló.

Dijo que a la fecha no se ha entregado información con relación a los costos del acero en la estructura, teniendo en cuenta la adición e hizo un llamado para que los deportistas y ciudadanía en general haga revisión del proyecto.

A su vez, el representante de la veeduría Agua para Ibagué (Vapi), Luis Fernando Díaz se mostró inconforme, pues aseguró que no se discutieron, las serias denuncias que ha hecho y en las que advierte que las columnas y estructuras de acero instaladas están presuntamente torcidas, incluso señaló que otros profesionales en la reunión señalaron que el tema depende de cómo, se mire la obra, lo que calificó como absurdo.

Entre tanto, Iván Avendaño, del colectivo ‘En Ibagué Escenarios Deportivos Ya’, indicó que la obra se inició pese a que no está la firma de interventoría, lo que “genera incertidumbre y problemas contractuales”.

Asimismo, que los entes de control y las veedurías señalaron que la Alcaldía no envía la información solicitada e incumple sus compromisos, situación que ha generado mala comunicación, adiciones y pérdida de credibilidad ante la planeación de la obra.

