Padre está angustiado porque su hija está supuestamente secuestrada en Estados Unidos

La pequeña Aura Luciana Patiño de 8 años, fue arrebatada de los brazos de su padre a través de engaños. La mamá habría pedido un permiso para levarla a un paseo y hasta la fecha no la ha devuelto a casa.

Hernán, como dijo llamarse el padre de la menor, en dialogo con El Nuevo Día, expresó la angustia que está viviendo desde hace al menos un mes, al no saber con exactitud sobre el paradero de Aura.

El ibaguereño señaló que la madre de la niña lo habría engañado para poder llevarse la niña del país. Según él, ella tenía intenciones de llegar a Estados Unidos. Destino que él señala como el posible lugar en el que están ahora.

Todo habría comenzado cuando la mujer le expresó a Hernán su deseo de llevarse a la niña a México a un paseo familiar. Para esto, los padres se pusieron de acuerdo y firmaron un permiso cerrado en el que quedaba como constancia la fecha de salida del país y de ingreso de la infante.

Sin embargo, según él fue la peor decisión que pudo tomar, porque haberle permitido viajar, ha generado todo un ambiente de incertidumbre y ansiedad.

“El pasado mes de enero le di un permiso a la menor por solicitud de la madre para hacer un paseo turístico a la ciudad de Cancún, México, en compañía de unos familiares con el fin de pasar las vacaciones de comienzo de año”, dijo.

Puede leer: Así amanece el inquilinato donde murieron Sofía y su tío: suspenden servicio de habitaciones

También Hernán manifestó que el día 13 de enero pudo comunicarse con Aura y se enteró que iban en un vehículo hacia la Capital de Colombia "hablé con ella el 13 de enero, cuando salieron en un vehículo particular hacia Bogotá para abordar el vuelo". Además el padre de la menor argumenta que empezó a dudar de las verdaderas intenciones de la mamá cuando recibió una inquietante nota de voz "Una vez que se acabó el permiso, el 17 de enero, todo terminó con una nota de voz de la niña diciendo que no me preocupara, que estaba en Ciudad de México y que se iba a hacer un tour por tres días. Esa fue la mentira final para la niña. Ahí empecé a sospechar que todo era un teatro para llevar la niña hasta Estados Unidos”. Añadió.

Por otro lado, la única persona que salió de Ibagué con destino a Cancún en medio de un paseo familiar, fue la abuela de la menor. El resto de personas no optaron por regresar al país.

La hipótesis

Según el ibaguereño, los demás familiares y la niña habrían cruzado la frontera para llegar a Estados Unidos.

De manera oficial se conoció que la mujer hace algunos días envió un audio muy corto en el que decía que la niña estaba bien. Sin embargo, eso fue todo. No dijo donde están ubicadas.

Tras esto, Hernán decidió acudir a las autoridades puesto que no ve en ella ninguna intención de regresar a Aura ni de informar nada al respecto.

“Lo primero en lo que hay que pensar es en los derechos fundamentales de la niña, así que a lo primero que se procede es a la restitución internacional de ella, esto está dentro del marco legal internacional del Convenio de La Haya, el cual está firmado por varios países del mundo, entre ellos EE. UU y Colombia, por ese camino hay que empezar y ya luego realizar todos los procesos correspondientes con las leyes del país para solicitar el regreso de mi hija”, concluyó.

Medidas desesperadas

El padre de la menor realizó un derecho de petición con destino a la Policía Metropolitana de Ibagué y Policía de Infancia y Adolescencia en donde cordialmente pide celeridad en el proceso de búsqueda y ubicación de la pequeña Aura.

Posibles delitos incurridos por la mujer

“Lo primero en lo que hay que pensar es en los derechos fundamentales de la niña, así que a lo primero que se procede es a la restitución internacional de ella, esto está dentro del marco legal internacional del Convenio de La Haya, el cual está firmado por varios países del mundo, entre ellos EE. UU y Colombia, por ese camino hay que empezar y ya luego realizar todos los procesos correspondientes con las leyes del país para solicitar el regreso de mi hija”, afirmó Hernán.

En ese orden de ideas, la niña habría sido raptada y secuestrada por su propia madre.

Algunas pruebas

DATO: Aura Luciana estudia en el Liceo Nacional y está en tercero de primaria, su padre pide que la mujer regrese a su hija a Colombia para que ella pueda continuar su vida y sus estudios con normalidad.

MÁS NOTICIAS

Paula y su bebé desaparecieron en Ibagué: llevan seis días buscándolas, ¿las ha visto?

Identifican a la joven hallada sin vida en el río Magdalena: Camila llevaba 10 días desaparecida

¡Urgente! Tres hermanitas desaparecieron en Ibagué: su familia las busca por toda la ciudad