En el Cañón del Combeima se ‘emberracaron’ con Hurtado

Descontentos, andan en el Cañón del Combeima con el alcalde Andrés Hurtado, luego de que, según algunas versiones, este les hubiera citado para conversar sobre diversos proyectos que se debían ejecutar en la zona, para que al final, no pudiera asistir.

Así lo hicieron saber varios presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la zona a esta redacción, los cuales comentan que si bien en la reunión estuvieron algunos delegados, lo que ellos pretendían era que el mismo alcalde rindiera cuentas con respecto a las pendientes que su administración tiene con las comunidades del sector.

“Allí estuvimos los 17 presidentes, pero el alcalde, que agendó la reunión, no subió, sino que, por el contrario, mandó una mesa de trabajo. No obstante, en vista de que él no asistiría, decidimos retirarnos, junto al resto de las personas presentes”, aseguró José Torres, uno de los voceros del Cañón del Combeima.

De acuerdo con Cristóbal Castillo, presidente de Chapetón Parte Alta, si bien cada vereda tiene sus necesidades y solicitudes particulares, hay una serie de proyectos con los cuales esta administración se ha comprometido, pero que, a la fecha, su avance no se ha hecho notorio.

“Él nos sacó por mentirosos, pues desde la campaña se había comprometido a solucionarnos algunos problemas. Allí le íbamos a preguntar qué pasó con la iniciativa de gasificación, las placas huellas, el alumbrado público y el servicio de recolección de basuras”, aseguró.

Con base en lo anterior, los 20 presidentes se reunirán dentro de ocho días para determinar los lineamientos que se seguirán, en pro de conseguir que les rindan cuentas por las inversiones prometidas en el Cañón. Entre las acciones a tomar, no se descarta la realización de un plantón pacífico al interior de las instalaciones de la alcaldía.

