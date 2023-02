Alcaldía anunció “plan contra la ilegalidad” y cesó el paro ‘amarillo’ ¿Ahora qué sigue?

Tras el bloqueo de vías en algunos puntos, la Administración municipal se comprometió a incrementar los operativos contra los vehículos particulares que trabajan a través de plataformas digitales.

En concordancia con las disposiciones del gremio de taxistas a nivel nacional, la ‘ola amarilla’ en Ibagué se sumó a las manifestaciones con las que se buscó sentar su voz de protesta por el alza en los precios de la gasolina y la regulación de las aplicaciones de movilidad.

En la capital del Tolima, el punto que congregó mayor presencia de vehículos de transporte público individual fue todo el corredor de la calle 60, zona que estuvo bloqueada desde la avenida Mirolindo hasta la avenida Ambalá.

En este sector a la altura de la carrera Quinta, hicieron presencia sobre las 8 de la mañana miembros del Unidad Nacional de Diálogo y de Mantenimiento del Orden (Undemo) (antiguo Esmad), quienes con bombas aturdidoras retiraron a varias personas del sitio; además, con agentes de tránsito se inmovilizó un taxi, lo que generó malestar entre los asistentes a la jornada.

La situación generó algunos momentos de tensión y empujones entre voceros y miembros del Undemo, situación en la que tuvieron que intervenir funcionarios de la Personería y Defensoría del Pueblo.

“Me empujan, me atropellan e insultan, ese es el apoyo que tenemos por parte de nuestra institución. Yo pertenezco a la red participativa de apoyo y muchas veces damos información oportuna para los delitos que se cometen en Ibagué y no es justo que estemos recibiendo este trato, desde ya tomo la decisión de retirarme de ese grupo e invito a los compañeros a que se retiren de esa red participativa. Nosotros somos vistos como enemigos”, acotó Javier Gualteros, vocero del sector de la ‘ola amarilla’.

“Lo que nos hicieron fue un atropello, llegó el Esmad, la Policía a atropellarnos, tirándonos gases y agrediéndonos. Nosotros estamos en algo totalmente pacífico, no agredimos a ningún policía, porque trabajamos o trabajábamos con la Policía. A partir de hoy (ayer) no vamos a trabajar más con la Policía, nos salimos de la red de la Policía y vamos a desconocerlos como protectores de Ibagué porque el coronel es un falso, que vino buscándonos para después agredirnos (...)”, dijo Omar Ortiz, presidente de Aproxibatol, Asociación de Auxiliares y propietarios del transporte público en el Tolima.

Minutos después se procedió a hacer una reunión con las autoridades locales para escuchar a los voceros del gremio.

Al respecto y frente a las acciones tomadas por las autoridades, el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, sostuvo, “Es el Gobierno nacional quien tiene que solucionar el tema de las plataformas ilegales, el tema de las alzas del combustible y somos nosotros en alcaldías y gobernaciones quienes nos toca asumir lo que no resuelve el Gobierno nacional, es un llamado respetuoso al Ministro de Transporte, para que dé una solución rápida a los taxistas y no siga perjudicando la locomoción y generando estas vías de hecho”, dijo.

Frente a la inmovilización de un vehículo, reseñó, “hay una obstrucción a la locomoción y por ende se puede aplicar una norma de Policía”.

Los bloqueos se registraron en puntos como La Terminal de Ibagué, la ruta a los barrios del sur, en Picaleña y El Salado, en este último lugar resultó lesionado un conductor, un hombre 40 años, quien recibió una puñalada en su muslo, recibió atención médica de forma oportuna y fue dado de alta.

En otros puntos de la ciudad, el panorama fue de completa calma y se registró una notoria reducción del flujo vehicular en las vías. En la zona centro de Ibagué el panorama también fue de tranquilidad.

Se registraron algunos momentos de tensión entre conductores y miembros del Undemo en donde tuvo que entrar a intervenir el Ministerio Público.

Varios ciudadanos se vieron obligados a caminar largos tramos para llegar a su destino.

Hubo acuerdo

Tras una reunión con representantes de la Alcaldía, en cabeza de Leandro Vera como alcalde (e) de Ibagué sobre las 2:40 p.m. se concluyó dar por terminado los bloqueos en Ibagué.

Estos fueron los acuerdos que se pactaron: 1) reforzamiento del cuerpo de Agentes de Tránsito; 2) mesas permanentes de trabajo con la secretaría de Movilidad y Gobierno para adelantar operativos en contra del transporte ilegal; 3) estudiar la posibilidad de modificar la medida de ‘pico y placa’; 4) promocionar campaña sobre el no uso del transporte ilegal; 5) devolución del vehículo inmovilizado; 6) la no participación en las movilizaciones del 6 de marzo; 7) mejorar la prestación del servicio y 8) acompañamiento durante la visita del Ministro de Transporte.

Sobre lo acordado el alcalde (e) indicó, “creo que de forma valiosa llega este acuerdo porque existen acciones que se pueden adelantar desde el territorio, por eso se llegó a ese punto, en una mesa conjunta de forma inmediata con la Secretaría de Movilidad y de Gobierno, para así tener claridad de cuáles son los puntos de concentración del transporte ilegal en Ibagué, con el que no estamos de acuerdo, en la Alcaldía prima que quienes son contribuyentes en nuestro municipio tengan garantías, por eso decimos lucha frontal contra la ilegalidad, no podemos seguir permitiéndolo y por eso respaldamos estas acciones y colocamos de la mano de los manifestantes y las personas que están teniendo esa inconformidad, el cómo podemos intervenir porque se está afectando el patrimonio del gremio de taxis”.

La intención es que inicien operativos en la ciudad para regular a quienes presten servicio de transporte en vehículos particulares a través de plataformas.

A su vez, el vocero del gremio de taxistas, Javier Gualteros indicó, “Doy un parte de satisfacción, una vez más vamos a creer en la Administración, pero informo que estamos en asamblea permanente hasta el 6 de marzo. Creemos en esta administración y los compromisos que quedan pactados en un acta donde está plasmada la firma de quienes participamos. Vamos a hacer seguimiento para que eso se lleve a buen fin”, dijo.

No obstante, indicó que no descartan un nuevo bloqueo si ven que no hay garantías desde la Alcaldía, “si vemos que no hay cumplimiento nos uniremos a nuestros compañeros del servicio colectivo de la ‘ola naranja’”, cabe recordar que para el 6 de marzo se prevé un nuevo para en Ibagué, pero de los propietarios de buseta.

Asimismo, frente a la queja de algunos usuarios por la calidad del servicio, Gualteros indicó que siempre se ha llamado al gremio a que brinde atención de calidad y se le pidió a los usuarios que denuncien en las empresas para poder tomar correctivos.

El impacto al comercio

En medio de los anuncios de protestas, cientos de comerciantes ante el temor de tener complicaciones en su movilidad, prefirieron no abrir sus establecimientos. Fue común durante toda la jornada ver una notoria disminución de vehículos y de transeúntes. Aunque también se apreció a varias personas caminando con la intención de llegar a sus lugares de trabajo o, a cumplir compromisos previamente adquiridos.

Desde la Cámara de Comercio de Ibagué, el presidente Ejecutivo, Brian Bazin Bulla, reseñó la afectación económica que sufre la ciudad, aunado a la que ya tuvo con la realización del Día sin carro y moto.

“Si bien el argumento que tiene este gremio es respetable, ya que buscan que el Gobierno nacional encuentre una solución al incremento de conductores particulares que a través de plataformas prestan servicio de transporte en las diferentes ciudades de Colombia, así como mostrar su inconformismo por el alza de la gasolina, también es una realidad que el bloqueo de vías no solo afecta a la comunidad en general, sino que frena las actividades económicas en el país, afectando al sector productivo”, sostuvo.

Y añadió, “hay que tener en cuenta que de los 30 mil empresarios registrados ante la Cámara de Comercio de Ibagué, a corte 31 de diciembre de 2022, el 97 % corresponde a microempresarios y de estos, el 84 % son empresarios del sector terciario comercio y servicios, quienes sufren las consecuencias de estos bloqueos viendo disminuidas sus ventas”.

En ese sentido le hizo un llamado al gremio para que reconsidere el bloqueo de vías como una forma de protesta y busque otras formas de negociación donde no se vea comprometida la economía de los empresarios de la ciudad.

En los municipios

En algunos municipios del Tolima también se reportaron algunos bloqueos que no registraron mayor novedad.

Según el Departamento de Policía del Tolima, se registraron algunas concentraciones de vehículos en Saldaña, Melgar y Cajamarca.

Dato

Según la Alcaldía, se reportaron 15 puntos de concentración durante la manifestación en toda la ciudad.

Dato

El próximo sábado 25 de febrero, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, estará en Ibagué, en donde se espera que se pueda escuchar a los integrantes del gremio amarillo.

