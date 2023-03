Alcaldía de Ibagué entrega el ‘último respiro’ al contratista de las piscinas de la 42

Contenido Exclusivo

En medio de la preocupación del Gobierno local por la lenta ejecución de la obra, se decidió dar un último plazo para que se pueda entregar el escenario deportivo.



Luego de una mesa de trabajo entre la Alcaldía de Ibagué y el contratista de las piscinas en la Unidad Deportiva de la calle 42, desde el Gobierno local se optó por darle un último plazo al encargado de construir la obra, con la intención de que al cierre de marzo el escenario alcance por lo menos un 20 %.

El miércoles pasado las partes se reunieron para discutir el futuro del proyecto; sin embargo, ante la negativa de que en el emblemático espacio se tenga que generar un tercer siniestro, la Administración decidió confiar en el contratista que después de varios impasses se comprometió a agilizar su labor.

Así las cosas, la obra que a la fecha registra un 7 % de ejecución debe avanzar un 13 % más.

Según la Secretaría de Infraestructura, de dicho avance depende su continuidad en el proceso; no obstante, eso requiere que la Unión Temporal disponga de un mayor personal, de maquinaria y que tenga el suministro.

Para la Alcaldía, el cumplimiento en el avance de obra no es un tema difícil, pues aseveran que el contratista ya tiene todo el recurso que se pactó a su disposición.

Cabe recordar que en diferentes espacios, la Alcaldía ha mostrado su preocupación e inquietud por el débil avance de obra y una aparente falta de sentido de pertenencia con el escenario deportivo que es recordado por todos los ciudadanos.

Un contratista lento

Tal y como lo había asegurado la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, y también lo hizo el alcalde Andrés Hurtado ante varios medios de comunicación, en donde los tildó de “perezosos y flojos”, el contratista es quien ha retrasado el proyecto.

Según se conoció, uno de los socios se salió del proyecto y en el cambio del representante legal de la Unión Temporal, no se hizo a tiempo el cobro del anticipo que se pactó en el contrato. Todo el tema le habría tomado dos meses al contratista.

Para la Secretaría de Infraestructura, pasar tarde las cuentas no exime al contratista de avanzar en el proyecto, pues en las exigencias contractuales debió demostrar que tenía un músculo financiero; sin embargo, la situación sí generó un retraso.

A eso se suma el contratiempo con los cimientos, pues varios de los pilotes tendrían baja resistencia y otros corridos; no obstante, está situación ya habría sido resuelta.

Ya existe una sanción

Contra la Unión Temporal Unidad Deportiva de la calle 42 ya se interpuso una sanción económica por el retraso, el monto requerido dependerá qué tan rápido agilice el trámite.

Tres alcaldes, tres gobernaciones distintas y seguimos esperando. FEDERICO AVENDAÑO. Nadador tolimense.

Ocho años sin piscinas dignas

En medio del proceso de sí avanza o no la obra, el deportista Federico Avendaño, nadador de alto rendimiento y quien durante varios años hizo parte de la Liga de Natación del Tolima, y que ahora representa a Bogotá, realizó un video para sus redes sociales en donde recordó que un 15 de marzo del 2015 Ibagué dejó de tener un escenario para la práctica de deportes acuáticos por el desfalco de los Juegos Nacionales.

“Hace ocho años nos sacaron de nuestra piscina olímpica y ahora que estamos de aniversario, recuerdo el legado de mi piscina olímpica, la piscina de todos, que al parecer a nadie le importa”, dijo Avendaño.

Y agregó, “al día de hoy no se sabe qué va a pasar con la piscina olímpica, no hay avance, es la tercera licitación y solo hay un 5 % de avance de una obra que se debería entregar en dos meses y no pasa nada. Tres alcaldes, tres gobernaciones distintas y seguimos esperando”.

El alcalde Hurtado indicó que ante tanto inconveniente pareciera que el proyecto está “rezado”.

El plazo para entregar la obra fue de ocho meses y se supone que debe estar lista para el 16 de abril.

DATO

7 % avanza la ejecución de obra del escenario que arrancó labores en agosto del 2022.

Jorge Cuéllar / EL NUEVO DÍA -La Alcaldía señaló que el contratista se ha demorado mucho con los trámites.

