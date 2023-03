Cuestionamientos y respuestas a los recaudos del Impuesto Predial: ¡Hay descuento!

Las fallas en la impresión de los recibos para el pago del Impuesto Predial de los ibaguereños, aparte de generar una serie de molestias a los contribuyentes, han propiciado a su vez algunos canales de desinformación. La Secretaría de Hacienda ofrece un balance hasta la fecha del proceso de recaudo en la ciudad.

En la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Ibagué del pasado viernes 24 de marzo, el concejal Orlando Rodríguez, lanzó una serie de puyas contra el desempeño de la Administración Municipal, sin embargo, apuntó con más fuerza hacia el manejo de la Secretaría de Hacienda acerca con respecto a la impresión de los recibos del Impuesto Predial.

Rodríguez señaló que es común ver a los ciudadanos al frente de las instalaciones de la entidad “rogando que les den un recibo para ir a pagar, cuando es una obligación de la Administración expedir el recibo, hacerlo llegar y que la gente pague”.

El concejal incitó a sus compañeros de recinto, a citar al secretario de Hacienda, José Yezid Barragán, para que rinda declaraciones sobre la plataforma virtual que adquirió el Municipio, el cual se suponía, serviría para la impresión diligente de los recibos del Impuesto Predial, así como el porqué no se han entregado estos en zonas rurales y parte de la ciudad, y qué se ha hecho para solucionar dicho problema.

Rodríguez aseguró que: “Como va esto, la gente no va a ser beneficiaria con los descuentos por el pronto pago”, además indicó: “Mil millones que se invirtieron para una plataforma, no son nada para el recaudo que van a lograr si a la gente no se le aplica el descuento”.

Respuesta desde la Secretaría de Hacienda

Ante los señalamientos del concejal, José Yezid Barragán, secretario de Hacienda del Municipio, manifestó que “desde el lunes 30 de enero se habilitó la liquidación del Impuesto Predial para los contribuyentes de la ciudad, esto a través de la Secretaría de Hacienda mientras se realizaba la optimización de la Oficina Virtual Tributaria, servicio que fue habilitada la segunda semana de febrero”.

Esto significó que el inicio de la entrega de la facturación fue acorde a las fechas en años anteriores, no tuvo variación respecto al servicio en puntos físicos, que igualmente desde la segunda semana de febrero se amplió cobertura, incluso con cinco puntos en distintos sitios estratégicos de la ciudad para descongestionar las instalaciones de la Secretaría de Hacienda.

“De hecho, a la fecha se han liquidado más de 229.500 facturas del Impuesto Predial por medio de los puntos físicos, internet y facturación masiva que se ha entregado por mensajería en diversos sectores de la ciudad”, aseguró Barragán.

Frente a si existe alguna posibilidad para ampliar los plazos de descuentos para el pago de dicho impuesto, Barragán señaló que esto no se sostiene como una posibilidad viable, ya que una solicitud de este tipo requiere tiempo para presentar un nuevo proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal.

Costo y funcionalidad del software

El secretario de Hacienda resaltó que la inversión neta para el software tributario fue de $200 millones, los cuales son parte de una inversión de Planeación, no salieron por Hacienda.

Y en cuanto a la funcionalidad del mismo, indicó que “todo es una transición, los cambios requieren tiempo y los objetivos se han ido alcanzando de manera progresiva, a la fecha los contribuyentes ya pueden registrarse e ingresar para liquidar su factura Predial de la vigencia que desee; hacer el pago desde la Oficina Virtual Tributaria a través del botón PSE; o bien sea descargar su factura por medio del número de la ficha catastral”.

Recaudos a la fecha

Con relación a los cuestionamientos del concejal Rodríguez hacia las cantidades recaudadas, la Secretaría de Hacienda informó que de momento, hay un recaudo estimado por más de $50 mil millones en lo que corresponde a impuesto Predial y un estimado de cerca de $20 mil millones en cuanto al impuesto de Industria y Comercio.







Ya se puede pagar el Predial por internet

La Secretaría de Hacienda informó la habilitación del botón de pago por PSE en la Oficina Virtual Tributaria de la Alcaldía de Ibagué, para que así los contribuyentes no tengan que someterse a filas en los centros bancarios para hacer el pago correspondiente del impuesto Predial, sino que puedan acceder desde su dispositivo electrónico para ello.

Con esta medida se prevé que más ibaguereños tengan la facilidad de aprovechar el descuento del 15 % sobre el valor de su factura, el cual estará disponible hasta el próximo 31 de marzo, beneficio tributario establecido por medio del Acuerdo Municipal 015 de 2021.

“Esperamos que estas personas tengan la facilidad de hacer su pago en cualquier lugar y en cualquier momento”, expresó José Yezid Barragán, secretario de Hacienda Municipal.

Quienes deseen hacer uso del botón de pago PSE, deberán ingresar a la Oficina Virtual Tributaria por medio de la página web de la Alcaldía www.ibague.gov.co, dando clic en la opción ‘Liquidación de Impuesto Predial’.

Es indispensable que los contribuyentes se registren en la plataforma virtual, creen sus usuarios y respectivas contraseñas para acceder a este servicio.

La opción de pago aparecerá cuando la persona descargue por primera vez su factura en la opción ‘Liquidación’, en el menú lateral izquierdo.

Si el usuario ya había generado anteriormente su recibo, deberá seleccionar la opción del menú: ‘Reimpresión’, para poder acceder al botón PSE.

DATOS: La Secretaría de Hacienda informó que desde este viernes fue habilitado el botón de pago por PSE en la Oficina Virtual Tributaria de la Alcaldía de Ibagué.



Al 21 de marzo, la Secretaría de Hacienda informó más de $51 mil millones de recaudo por concepto del pago del Impuesto Predial.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

Amenazaron a influencer que dijo que Ibagué es una "mierd*": no se arrepiente de sus palabras

Francia Márquez habría enviado contundente mensaje a la Alcaldía de Ibagué. ¿Qué dijo?