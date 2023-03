¡Bomba! Andrés Hurtado le respondió con toda a influencer que humilló a Ibagué

De nuevo, la polémica se encendió tras la respuesta que dio el Alcalde Andrés Fabián Hurtado sobre las toscas opiniones que el influencer Westcol lanzó sobre Ibagué.

“Para los de Ibagué que viven en ese hijuepu** hueco, solo quiero que lo sepan y me encanta decirles. Una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mierd*”, expresó Westcol durante una de sus transmisiones en Twitch. Dichas palabras, han generado todo un caos mediático, tanto, que hasta el Mandatario respondió a sus ofensas.

Como era de esperarse, el video en el que trata muy mal a la Capital Musical, tomó mucha fuerza y terminó por causar todo un altercado. Todos los ibaguereños rechazaron su actitud y sus comentarios y el alcalde no dudó en respaldar a su ciudad.

Por su lado declaró al influencer como persona "no grata" en la capital musical. “Este personajillo desafortunado yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria. Aquí no somos lo que él dijo, somos personas que siguen haciendo esfuerzos por hacer a Ibagué una ciudad competitiva a nivel nacional”, manifestó Hurtado en diálogo con un medio local.

Los comentarios del alcalde Andrés Hurtado dieron respuesta por parte de Westcol, quien este lunes, 27 de marzo, respondió en su cuenta de Twitter asegurando que por culpa de estos 'clips' ahora no podrá visitar nunca más la capital musical.

